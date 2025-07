Joven de 19 años fallece en el Gorki Grana mientras jugaba al fútbol

Uriel Lautaro López, un joven de 19 años, falleció mientras jugaba al fútbol con amigos en el predio municipal Gorki Grana. Se descompensó repentinamente y, pese a los intentos del SAME por reanimarlo, no logró recuperarse. La UFI N°3 investiga el caso y realizará una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.



Durante la tarde de ayer martes 29 de julio, Uriel Lautaro López se encontraba jugando al fútbol con sus amigos en el predio municipal de deportes Gorki Grana.



El joven comenzó a sentirse mal, hasta que cayó al suelo descompensado. Con el llamado de auxilio, llegó una ambulancia del SAME a intentar reanimar a Uriel, que no llegó a responder al tratamiento.



La primera hipótesis es que el joven sufrió un paro cardíaco. Según fuentes judiciales, la familia del joven reportó que tenía antecedentes cardíacos.



Interviene la UFI N°3, que ordenó la realización de una autopsia durante la tarde de hoy, para determinar con mayor precisión que fue lo que ocurrió.