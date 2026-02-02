Jueves sin trenes: La Fraternidad anunció un paro total de 24 horas

El conflicto ferroviario escaló a un punto crítico. El sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, confirmó un paro general nacional de 24 horas para este jueves 5 de febrero. La decisión surge como respuesta inmediata a lo que el sector gremial calificó como una "burda oferta" de recomposición salarial por parte del Gobierno Nacional.

Un rechazo rotundo al "1%"

La tensión terminó de estallar este lunes tras una reunión con las autoridades de la Secretaría de Transporte. Según fuentes sindicales, el Ejecutivo insistió en un incremento del 1% para los salarios de enero, una cifra que el gremio considera un "insulto" frente a la evolución de los precios en los últimos meses.



"Perdimos aproximadamente un 35% o 38% del salario", señaló Omar Maturano en declaraciones recientes. El dirigente cuestionó la narrativa oficial sobre la estabilidad económica: "Dicen que no hay inflación ni emisión, pero sí hay deuda y bonos, y eso también es emisión", sentenció.

Los servicios afectados

La medida de fuerza implicará la interrupción total de las actividades, sin guardias mínimas, en las siguientes empresas y líneas:

Trenes Argentinos Pasajeros: Afectando todas las líneas del AMBA (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa) y servicios de larga distancia.

Afectando todas las líneas del AMBA (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa) y servicios de larga distancia. Cargas: Belgrano Cargas S.A. (líneas Belgrano, Urquiza y San Martín).

Belgrano Cargas S.A. (líneas Belgrano, Urquiza y San Martín). Privadas: Metrovías y Ferrovías SAC.

Más allá del salario: Infraestructura y acefalía

Para La Fraternidad, el reclamo no se agota en la paritaria. El sindicato denunció un marcado deterioro del material rodante, advirtiendo que la falta de inversión pone en riesgo la seguridad del servicio. "La prioridad también es el estado de los trenes, que se están cayendo", alertó Maturano.



Asimismo, el gremio manifestó su frustración por la falta de interlocutores válidos dentro del área de transporte. Denuncian que la rotación constante de funcionarios (cambios cada tres o seis meses) impide llevar adelante una negociación seria y con seguimiento a largo plazo.

Antecedentes y posibles escenarios

Este escenario recuerda a la medida de fuerza de septiembre pasado, cuando el sindicato aplicó una reducción de velocidad a 30 km/h que paralizó de hecho el sistema metropolitano durante 48 horas. En aquella ocasión, el conflicto se desactivó mediante una conciliación obligatoria.



Resta ver si, en las próximas horas, el Ministerio de Capital Humano intervendrá para dictar una medida similar que obligue a las partes a seguir negociando con los trenes en funcionamiento, o si el jueves el país amanecerá con las estaciones vacías.