"Karaoke Transformador": El plan de la Casona para este fin de semana

Este viernes 27 de febrero a las 21 El Transformador de Haedo llevará a cabo una noche de karaoke abierta a los vecinos y las vecinas, una propuesta musical para compartir en familia y amigos.





La histórica casona ubicada en Caseros al 200 musicalizará el fin de semana con una jornada que contará con barra y buffet a precios populares. "Frente a los tiempos hostiles, amor y música para compartirnos", sostuvieron desde la organización del evento.





Con una amplia trayectoria en el oeste, "El Transformador" nació a partir de asambleas barriales realizadas en el 2001, donde se expuso la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. Al año siguiente, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.







Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.





En esta ocasión, el espacio de Haedo abre el micrófono y el juego para compartir y explorar la música en un encuentro para todos los gustos.





"Desde El Transfo entendemos que las luchas son colectivas y que el arte y la cultura hacen de refugio al corazón, por eso les invitamos a nuestra casa", agregaron.





La cita para participar del "Karaoke Transformador" es este viernes 27 de febrero a las 21 en la sede del espacio cultural y comunitario, ubicada en Caseros al 200 (Haedo). La entrada tiene un valor de $5.000.