Kicillof recorrió Ituzaingó: más aulas, patrulleros, cámaras y alarmas vecinales

El intendente municipal, Pablo Descalzo recibió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el palacio municipal para entregar nuevo equipamiento de seguridad ciudadana, que permitirá fortalecer los trabajos de prevención y cuidado en los barrios del distrito. Además, las autoridades visitaron el avance de las obras de infraestructura educativa en la Escuela N° 20. De la entrega participaron el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y el secretario de Gobierno del municipio, Juan Manuel Alvarez Luna.

se construyeron aulas para la secundaria y la primaria

El equipamiento de seguridad incluye seis automóviles y cuatro camionetas que serán destinadas al Comando de Patrullas de Ituzaingó, para mejorar el patrullaje preventivo en todo el distrito, aumentando el radio de prevención y un accionar más efectivo ante alertas de seguridad. Además, se entregaron más de 200 cámaras de seguridad y 100 alarmas vecinales, que se sumarán a las que ya se encuentran en funcionamiento. Estas tecnologías, que conforman el anillo de seguridad digital, son supervisadas las 24 horas por el Centro de Monitoreo Municipal, que articula el trabajo con las fuerzas de seguridad, para facilitar una rápida acción ante situaciones de emergencia.



En este sentido, el gobernador expresó: "La provincia contaba con un fondo de fortalecimiento de seguridad que Milei lo cortó, como a las obras públicas, el fondo de incentivo docente y todos los recursos que la Nación enviaba a las provincias. A pesar de eso, la provincia de Buenos Aires sustituyó ese fondo de 177 mil millones de pesos y acá están los patrulleros que necesita Ituzaingó, sumando más de 7300 patrulleros en toda la provincia". Sobre la visita al establecimiento escolar dijo: "Ahora vamos a ir a una escuela en la que construimos seis aulas nuevas, y con esas aulas vamos a haber inaugurado 1300 nuevas aulas, que son equivalentes a 200 escuelas, más las 500 que hicimos desde cero y las casi 300 que inauguramos, son 1000 escuelas en la provincia de Buenos Aires desde el inicio de nuestra gestión".

Por su parte, el intendente agradeció el compromiso del gobierno provincial: "Quiero agradecer al gobernador Axel Kicillof y al ministro de seguridad Javier Alonso garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias de Ituzaingó con 10 nuevos patrulleros para nuestras fuerzas de seguridad y más de 400 dispositivos tecnológicos de prevención para nuestros barrios". Y agregó: "Los vecinos y vecinas de Ituzaingó quieren vivir más tranquilos, y junto a la provincia seguimos redoblando esfuerzos para que nuestra ciudad sea ese lugar para vivir que tanto soñamos".



Luego del acto en el municipio, las autoridades visitaron los avances de la obra en la EEP N° 21 y la EES N° 20 que consiste en la ampliación del edificio, que hasta el momento era compartido por ambas instituciones, de manera que podrán independizarse sus instalaciones. Para esto, se están construyendo tres nuevas aulas, una cocina, un hall y un acceso independiente para la escuela secundaria, y tres aulas nuevas, un gabinete de orientación y el techado del patio para la escuela primaria.

Del acto de entrega y la recorrida participaron también el director general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Pablo Piana; autoridades del ejecutivo local y provincial; centros de jubilados; veteranos de Malvinas; entidades de bien público; bomberos voluntarios; fuerzas de seguridad; vecinos y vecinas.