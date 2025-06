La AFA presentó "La Casa del Campeón"

La presentación se realizó en Canal 9 y participaron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el jugador de la Selección Argentina, Thiago Almada, entre otros.



A un año del arranque del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Asociación del Fútbol Argentino presentó "La Casa del Campeón", un proyecto pensado para acompañar la pasión de los hinchas que viajen a seguir a la Selección Argentina en la Copa del Mundo.



La presentación se realizó el miércoles en Canal 9 y tuvo como principal invitado a Thiago Almada, la figura que la noche anterior había marcado el gol del empate ante Colombia por las Eliminatorias.



Acompañado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el jugador de Olympique de Lyon evitó dar declaraciones pero devolvió los saludos y agradeció a la distancia los reconocimientos de los presentes.

"Nosotros queremos que la Selección vuelva a ser un plan familiar y de amigos, que todos se sientan orgullosos con estos chicos que nos representan y no dejan de sorprendernos", dijo el Chiqui durante el evento. Y agregó: "Representa un poco lo que vive la gente, que es lo que decía César Luis Menotti: lograr el acercamiento del público del Interior con la Selección.



Como sucedió en Qatar y la Copa América, la idea es que todos los argentinos y argentinas tengan su lugar para acompañar a la Selección".



El espacio tendrá epicentro en Miami, con propuestas itinerantes en otras ciudades de Estados Unidos (se anunciarán próximamente), además de activaciones especiales en Argentina.



Dentro de las propuestas que ofrecerá AFA Albiceleste estarán el Fan Zone oficial, shows en vivo, fiestas, partidos de leyendas, torneos para los hinchas, gastronomía típica de nuestro país y una experiencia inmersiva.



El acceso general al lugar será libre, mientras que algunas actividades como los shows, fiestas y la experiencia "La Casa del Campeón" serán con tickets.



Habrá beneficios especiales para la comunidad argentina, aunque el espacio no estará cerrado para personas de otros países que quieran involucrarse en la cultura y la pasión futbolera argentina.



Para quienes no puedan viajar a la Copa del Mundo, la Albiceleste tendrá puntos de encuentro y activaciones en distintas ciudades de nuestro país.