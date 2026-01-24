La agenda cultural de este finde en el Oeste

El calor de enero no da tregua, pero la cultura en el Oeste tampoco. Este fin de semana del 24 y 25 de enero, la propuesta se vuelca a los espacios abiertos, las ferias artesanales y los circuitos de bares con música en vivo, mientras nos preparamos para los grandes lanzamientos de la temporada de febrero.



Aquí te dejamos la hoja de ruta municipio por municipio.

📍 Ituzaingó

Es el distrito con la agenda más confirmada para estas fechas, combinando aire libre y rock.

Verano en La Torcaza (Aire Libre)



Qué es: El predio municipal mantiene su temporada de verano. Es la opción más firme para combatir el calor en familia. Incluye pileta libre y actividades recreativas. Cuándo: Sábado y domingo, por la tarde (generalmente hasta las 20 hs). Dónde: Polideportivo La Torcaza (Pringles 1279). Costo: Gratuito (requiere inscripción previa o acreditar domicilio en el municipio, llevar DNI). Dato: Chequear cupos al llegar, suele llenarse rápido los días de calor.





Noche de Rock y Blues en Muddy's Club Qué es: El templo del rock del Oeste sigue activo. Tras la presentación de anoche, el bar mantiene su "open mic" o bandas soporte para cenar y escuchar buena música. Cuándo: Sábado 24/01, desde las 21:00 hs. Dónde: Mariano Acosta 168, Ituzaingó Centro. Costo: Consumición en el lugar / Entrada variable según la banda (consultar en puerta).





Anticipo (Para agendar): Si te interesa la tecnología, el próximo sábado 31 de enero habrá una Jornada Gratuita de Iniciación a la Programación en Castelar (Bytec Academy). Inscripción previa requerida.



📍 Merlo

Merlo apuesta a sus parques culturales y la movida en San Antonio de Padua.





Feria en el Parque Cultural de Padua Qué es: El clásico paseo de artesanos y emprendedores. Ideal para una caminata de sábado a la tarde. Suele haber pequeños shows acústicos espontáneos o radio abierta. Cuándo: Sábado y domingo, de 16:00 a 20:00 hs. Dónde: Av. Pres. Perón 23850 (Frente a la estación de Padua). Costo: Gratis .





Bar Piccolo (Padua) Qué es: Un espacio íntimo que viene de tener un evento literario este jueves pasado. Para este sábado, funciona como punto de encuentro gastronómico con ambiente cultural/literario. Cuándo: Sábado 24/01 por la noche. Dónde: Av. Presidente Perón 23898, Padua. Costo: Entrada libre, se abona consumición.



📍 Morón

El "gallo" tiene una actividad más tranquila este fin de semana, enfocada en sus plazas centrales.





Feria Artesanal de Morón Qué es: Una de las ferias con más trayectoria de la zona. Puestos de platería, cuero, y artesanías urbanas. A veces se suman espectáculos callejeros a la gorra. Cuándo: Sábado y domingo, desde las 10:00 hasta las 20:00 hs (si el clima acompaña). Dónde: Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje, Morón Centro). Costo: Gratis .





Reserva Natural Urbana Qué es: Para desconectar del cemento. Caminatas por senderos de bosque y pastizal pampeano. Cuándo: Abierta de miércoles a domingos, de 09:00 a 18:30 hs. Dónde: Cnel. Arena 3202, Castelar Sur. Costo: Gratis .

