La agenda cultural de este finde en el Oeste
Todas las actividades de este finde en el Oeste
El calor de enero no da tregua, pero la cultura en el Oeste tampoco. Este fin de semana del 24 y 25 de enero, la propuesta se vuelca a los espacios abiertos, las ferias artesanales y los circuitos de bares con música en vivo, mientras nos preparamos para los grandes lanzamientos de la temporada de febrero.
Aquí te dejamos la hoja de ruta municipio por municipio.
📍 Ituzaingó
Es el distrito con la agenda más confirmada para estas fechas, combinando aire libre y rock.
- Verano en La Torcaza (Aire Libre)
- Qué es: El predio municipal mantiene su temporada de verano. Es la opción más firme para combatir el calor en familia. Incluye pileta libre y actividades recreativas.
- Cuándo: Sábado y domingo, por la tarde (generalmente hasta las 20 hs).
- Dónde: Polideportivo La Torcaza (Pringles 1279).
- Costo: Gratuito (requiere inscripción previa o acreditar domicilio en el municipio, llevar DNI).
- Dato: Chequear cupos al llegar, suele llenarse rápido los días de calor.
- Noche de Rock y Blues en Muddy's Club
- Qué es: El templo del rock del Oeste sigue activo. Tras la presentación de anoche, el bar mantiene su "open mic" o bandas soporte para cenar y escuchar buena música.
- Cuándo: Sábado 24/01, desde las 21:00 hs.
- Dónde: Mariano Acosta 168, Ituzaingó Centro.
- Costo: Consumición en el lugar / Entrada variable según la banda (consultar en puerta).
- Anticipo (Para agendar):
- Si te interesa la tecnología, el próximo sábado 31 de enero habrá una Jornada Gratuita de Iniciación a la Programación en Castelar (Bytec Academy). Inscripción previa requerida.
📍 Merlo
Merlo apuesta a sus parques culturales y la movida en San Antonio de Padua.
- Feria en el Parque Cultural de Padua
- Qué es: El clásico paseo de artesanos y emprendedores. Ideal para una caminata de sábado a la tarde. Suele haber pequeños shows acústicos espontáneos o radio abierta.
- Cuándo: Sábado y domingo, de 16:00 a 20:00 hs.
- Dónde: Av. Pres. Perón 23850 (Frente a la estación de Padua).
- Costo: Gratis.
- Bar Piccolo (Padua)
- Qué es: Un espacio íntimo que viene de tener un evento literario este jueves pasado. Para este sábado, funciona como punto de encuentro gastronómico con ambiente cultural/literario.
- Cuándo: Sábado 24/01 por la noche.
- Dónde: Av. Presidente Perón 23898, Padua.
- Costo: Entrada libre, se abona consumición.
📍 Morón
El "gallo" tiene una actividad más tranquila este fin de semana, enfocada en sus plazas centrales.
- Feria Artesanal de Morón
- Qué es: Una de las ferias con más trayectoria de la zona. Puestos de platería, cuero, y artesanías urbanas. A veces se suman espectáculos callejeros a la gorra.
- Cuándo: Sábado y domingo, desde las 10:00 hasta las 20:00 hs (si el clima acompaña).
- Dónde: Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje, Morón Centro).
- Costo: Gratis.
- Reserva Natural Urbana
- Qué es: Para desconectar del cemento. Caminatas por senderos de bosque y pastizal pampeano.
- Cuándo: Abierta de miércoles a domingos, de 09:00 a 18:30 hs.
- Dónde: Cnel. Arena 3202, Castelar Sur.
- Costo: Gratis.
