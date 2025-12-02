La cadena de comida china Shanghai Express desembarca en Ituzaingó

Shanghai Express, cadena de comida china que viene creciendo a grandes pasos en diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), confirmó su llegada a Ituzaingó con una apertura que promete convertirse en uno de los mejores locales gastronómicos de zona oeste. Este nuevo local, el cual se ubicará en Zufriategui 975, abrirá sus puertas el 20 de diciembre con actividades especiales e increíbles promociones.



La jornada inaugural contará con la presencia de Tomi Xu, fundador y chef de la marca, quien cocinará en vivo para todas las personas que se acerquen a vivir de esta gran experiencia. Es necesario destacar también que el evento incluirá la realización de la Danza del León, uno de los rituales tradicionales más emblemáticos de la cultura china; además habrá regalos para el público y el lugar contará, pensando en los más pequeños, con la presencia de Papá Noe.





En cuanto a las características de este local, se destaca una propuesta destinada para toda la familia. Este espacio, el cual estará ubicado en pleno centro de Ituzaingó, dispondrá de un pelotero, opciones de Bubble Tea y la clásica variedad de platos asiáticos que caracterizan a Shanghai Express.

Tomi Xu, el creador de la cadena de comida china que crece a pasos agigantados





Es necesario destacar que Tomi Xu es primera generación argentina dentro de una familia con raíces chinas. Este ha logrado ser reconocido como uno de los pioneros en el desarrollo de franquicias de comida china en CABA y ahora provincia de Buenos Aires. "Soy un apasionado de la comida china", resalta este mismo en el sitio oficial de la marca.





"Mis padres me heredaron su cultura y disciplina, pero me crie en tierras argentas, con una mezcla que hoy es parte de mi propósito: difundir nuestra gastronomía y cultura", destacó Tomi Xu. Con la apertura, Ituzaingó se suma al mapa de expansión de Shanghai Express y refuerza la creciente oferta gastronómica que se viene desarrollando en la ciudad.