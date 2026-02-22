La cafetería de Ituzaingó con porciones de tortas XXL

En el corazón de Ituzaingó, lejos del ruido del centro comercial pero lo suficientemente cerca para llegar caminando, se encuentra una de esas joyas que los locales guardábamos bajo llave, hasta que el ojo experto de las redes sociales lo puso en el mapa nacional. Hace tan solo unas horas, Matías Policano, el reconocido influencer gastronómico, aterrizó en nuestras tierras para comprobar si el mito era cierto. El veredicto fue unánime: Little Claire Bakery es el paraíso de lo exageradamente rico.





Ubicada en Gral. Lavalle 825, esta cafetería tiene una particularidad que la distingue de cualquier cadena de moda: literalmente es una casa. Al cruzar la puerta, la sensación de "local gastronómico" desaparece para darle paso a esa nostalgia cálida de las tardes en lo de tu abuela.





Policano destacó justamente eso: el lugar respira una calma que parece haberse extinguido en la ciudad. Es un refugio de paz donde el tiempo se detiene entre tazas de café y un aroma a horneado que te recibe desde la vereda.

¿Cuál es el diferencial de Little Claire? La autenticidad. Acá no hay procesos industriales ni sabores artificiales. Las tartas y tortas son elaboradas todos los días por la mamá del dueño. Es ese toque casero, el "amor de madre" puesto en la cocina, lo que logra sabores que no se encuentran fácilmente en otro lado.





Pero vamos a lo que nos convoca: el tamaño. En Little Claire, el problema no es el precio del cubierto, sino si realmente podés terminar la porción. Estamos hablando de cortes de torta que desafían las leyes de la gravedad y el apetito. Son porciones XXL reales, pensadas para compartir (o para valientes que se animen al desafío individual).





La experiencia en Lavalle 825 no termina en el plato. El espacio busca fomentar la creatividad y el relax, ofreciendo talleres de cerámica para que puedas ensuciarte las manos con arte mientras merendás. Es el plan ideal tanto para una cita tranquila como para una salida con amigos que buscan algo diferente a la clásica mesa de bar.





Como si fuera poco, la calidez de la atención se traduce en detalles que ya no se ven: es habitual que, como gesto de la casa, te sorprendan regalándote un trozo extra de budín o torta para que la experiencia sea completa.





"Es como merendar en lo de tu abuela, pero con las mejores tortas que vas a probar en tu vida", resumió el influencer en su visita. Ituzaingó sigue demostrando que, en materia gastronómica, tiene con qué pelearle a cualquier polo de la Capital. Little Claire Bakery no es solo una cafetería; es un recordatorio de que lo bueno, cuando es casero y generoso, se disfruta el doble.