Morón: Nuevas jornadas de vacunación gratuita y libre para cuidarnos entre todos

Este jueves 11 y viernes 12 de junio de 9:30 a 12:30 se llevarán a cabo dos nuevas Jornadas Gratuitas de Vacunación abiertas a toda la comunidad, una medida que busca que las vecinas y los vecinos de la región puedan acceder a dosis de la vacuna Antigripal, contra el COVID-19 y las correspondientes al Calendario Nacional.





Según el gobierno local, la jornada de este jueves tendrá lugar en el Centro de Jubilados "San Miguel", ubicado en Monseñor Solari al 3042 (Morón Sur); mientras que la jornada de este viernes se realizará en el Centro de Jubilados "El Encuentro", ubicado en Azul al 2810 (Morón Sur).





El operativo sanitario, organizado en conjunto por la obra social bonaerense IOMA y el Municipio de Morón, representa una oportunidad clave para que los vecinos y las vecinas se acerquen a completar sus esquemas de inmunización de cara a los meses más fríos del año.





¿Qué vacunas van a estar disponibles?

Durante ambas jornadas de salud, la atención será por orden de llegada y comprenderá tres ejes fundamentales:





Vacuna Antigripal : Fundamental para prevenir complicaciones respiratorias graves antes del inicio fuerte del invierno.

: Fundamental para prevenir complicaciones respiratorias graves antes del inicio fuerte del invierno. Vacuna contra el COVID-19 : Dosis de refuerzo para mantener la inmunidad activa.

: Dosis de refuerzo para mantener la inmunidad activa. Vacunas de Calendario: Ideal para que las familias pongan al día las libretas sanitarias de niños, niñas y adultos según el Esquema Nacional de Vacunación.





Datos útiles para tener en cuenta

Para asistir a las jornadas de vacunación de este jueves y viernes no se necesita sacar turno previo.





Sin embargo, para agilizar la atención y garantizar la correcta carga en los sistemas provinciales, se recomienda asistir con DNI físico y carnet o libreta de vacunación (en caso de tenerlo, para registrar la dosis aplicada).