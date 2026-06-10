Se abrió un nuevo curso de diseño web gratuito en Ituzaingó

El crecimiento del sector tecnológico y la digitalización de los comercios locales abren nuevas puertas laborales en la zona oeste. Atento a esta demanda, el Centro de Formación Laboral (CFL) 401 de Ituzaingó, un espacio ampliamente reconocido por su compromiso con la educación pública y la capacitación de la comunidad, anunció la apertura de una propuesta muy esperada: un curso de diseño de páginas web completamente gratuito y con certificación oficial.





El anuncio se dio a conocer hace tan solo unas horas a través de las cuentas oficiales de la institución en redes sociales, generando rápidamente una gran repercusión entre los vecinos que buscan sumar herramientas clave para emprender, reconvertirse laboralmente o insertarse en la industria digital.





El gran objetivo de este trayecto formativo es que los alumnos aprendan a crear sitios web modernos, atractivos y funcionales desde cero. El programa de estudios es sumamente completo y abarca las tecnologías más solicitadas del mercado. Quienes asistan aprenderán a diseñar páginas web responsivas —es decir, que se adaptan a la perfección a pantallas de celulares y tablets—, utilizar el popular framework Bootstrap para acelerar los tiempos de desarrollo, y gestionar sitios dinámicos mediante WordPress, el sistema de gestión de contenidos más usado del mundo. Además, la formación incluye un módulo de diseño de interfaces con Photoshop para cuidar la estética visual y la experiencia de usuario, culminando con el desarrollo de proyectos web completos que los estudiantes podrán utilizar como su primer portafolio profesional.

En cuanto a la organización de la cursada, las clases se desarrollarán los días martes y jueves en el horario de 13:00 a 18:00 horas. Si bien la institución pertenece a Ituzaingó, es importante tener en cuenta que las clases presenciales se dictarán en la sede ubicada en la calle San Martín 350, en la vecina localidad de Morón.





Esta iniciativa se suma a la nutrida agenda de eventos, talleres y espacios culturales que enriquecen la vida social de nuestra región, consolidando a los centros de formación laboral como motores fundamentales para el desarrollo técnico y creativo de los jóvenes y adultos del oeste.





Desde la institución recordaron que los cupos son limitados debido a la capacidad de las aulas y la disponibilidad de los equipos informáticos, por lo que resulta indispensable inscribirse a la brevedad para asegurar un lugar. Al tratarse de una propuesta sin costo y que otorga títulos oficiales validados por la provincia, se espera que las vacantes se agoten en los próximos días. Para más detalles sobre los requisitos de inscripción, los interesados pueden consultar directamente las redes sociales del Centro de Formación Laboral 401 Ituzaingó.