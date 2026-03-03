La crisis pega fuerte en el Oeste: Cierra el conocido Frigorífico San Roque

La crisis de la industria cárnica sumó un nuevo y doloroso capítulo en Morón. El conocido frigorífico Ganadera San Roque ubicado sobre la avenida Yrigoyen, bajó sus persianas de forma permanente, oficializando el despido de la totalidad de su plantilla: 140 empleados.



La decisión, que se hizo efectiva el viernes 27 de febrero de 2026, ha generado una profunda conmoción en la comunidad local, dado que la planta era considerada un baluarte productivo del distrito.



Actualmente, se llevan a cabo audiencias urgentes en el Ministerio de Trabajo para intentar paliar el impacto social de esta medida. Los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas de despido bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el cual permite el pago de indemnizaciones reducidas alegando causas de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

Las razones del cierre: consumo e importaciones

Desde la dirección de Ganadera San Roque, argumentaron que la continuidad operativa se volvió "inviable". En la comunicación enviada al personal, la firma sostuvo que el cierre obedece a:

"Cambios drásticos en las condiciones económicas del país y a la indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control".

Según la empresa, esta combinación de factores alteró las reglas del mercado, provocando una retracción del consumo interno que hizo imposible sostener los costos fijos de la planta de Morón.

Un sector en alerta roja

El caso de Ganadera San Roque no es un hecho aislado. La industria atraviesa una tormenta perfecta. Recientemente, el Frigorífico General Pico (productor de las hamburguesas Paty y vinculado al empresario Ernesto Lowenstein) desvinculó a 194 operarios y mantiene una deuda que supera los $30.000 millones.



Las estadísticas respaldan la preocupación gremial y empresarial. Según datos del Indec, las importaciones de carne vacuna experimentaron un salto alarmante:



2024: 2.300 toneladas importadas.



2025: 17.000 toneladas importadas.



Incremento interanual: cercano al 580%.



Aunque el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC reportó que en enero de 2026 las exportaciones crecieron en valor (alcanzando un precio promedio de USD 6.351 por tonelada), la realidad de los frigoríficos orientados al mercado doméstico es diametralmente opuesta. Mientras el frente externo muestra signos de rentabilidad, las plantas locales sucumben ante la caída del poder adquisitivo del consumidor argentino.

Qué reclaman los trabajadores

Ante la desvinculación masiva, los empleados despedidos exigen el cumplimiento pleno de las indemnizaciones previstas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El reclamo se centra en que la empresa abone la totalidad de los conceptos de ley, tales como:



En paralelo, varios trabajadores ya iniciaron consultas legales para evaluar presentaciones judiciales en caso de que no prospere un acuerdo administrativo satisfactorio. Desde el ámbito sindical advierten que la situación se da en un contexto de cambios normativos en materia laboral, lo que agrega incertidumbre sobre los tiempos y modalidades de pago.



Como paliativo inmediato, los damnificados han comenzado a gestionar el seguro por desempleo ante la ANSES, prestación que otorga una suma mensual y cobertura médica durante un período determinado mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.