La Escuela de Formación Actoral de Haedo abre la preinscripción para el ciclo 2027

La Escuela Municipal de Formación Actoral Pedro Escudero, ubicada en la localidad de Haedo, anunció oficialmente la apertura de la preinscripción para su ciclo lectivo 2027. La carrera pública de actuación, que depende del municipio de Morón, contempla una duración de tres años y medio y está destinada a todas aquellas personas mayores de 18 años que busquen formarse profesionalmente en el ámbito del teatro.



La preinscripción presencial se llevará a cabo desde el 16 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Los aspirantes deberán presentarse de 10 a 18 horas en la sede de la institución, situada en la calle Estrada 17, esquina Rivadavia, en pleno centro de Haedo.



Para formalizar el trámite, será indispensable presentar fotocopia del DNI y dos fotografías tamaño 4x4. Podrán anotarse quienes tengan los 18 años cumplidos al 30 de junio de 2027. Asimismo, para lograr la vacante definitiva, los postulantes deberán cursar y aprobar un Curso de Preingreso en marzo de 2027, siendo obligatorio asistir a la totalidad de las clases pautadas.

Horarios, cursada y materias de la carrera

La propuesta académica dispone de dos turnos de cursada para mayor comodidad de los estudiantes: matutino, de 8:45 a 13, y vespertino, de 17:45 a 22 horas. El esquema de clases establece que durante el primer y segundo año las materias se cursan los días martes, jueves y viernes, mientras que en el tercer año las clases tienen lugar los días lunes, miércoles y viernes.



El plan de estudios incluye las asignaturas Técnica Actoral, Técnica Corporal, Técnica Vocal, Análisis de Texto, Historia del Arte y la Cultura, y Teorías y Prácticas Teatrales. El objetivo de la institución es promover procesos grupales activos y creativos, además de desarrollar de manera progresiva la sensibilidad y la capacidad expresiva de los alumnos.

Residencia Actoral y atención por WhatsApp

Entre las características más destacadas de la carrera figura la Residencia Actoral. Al concluir la cursada, los egresados forman parte de una producción teatral dirigida por una figura del teatro nacional, la cual realiza funciones abiertas al público en la sala del Teatro Municipal Gregorio de Laferrere de Morón.



Para responder consultas sobre la carrera o el proceso de ingreso, la Escuela Municipal de Formación Actoral Pedro Escudero informó que la atención se realiza de forma exclusiva por WhatsApp al número 11-5369-7097. Desde la institución recordaron que no se brinda asesoramiento sobre inscripciones a través de la red social Instagram.