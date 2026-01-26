La feria de vinilos tiene su primera fecha confirmada en Ituzaingó

El calendario cultural de Ituzaingó comienza a moverse con fuerza este 2026, y para los amantes de la música en formato físico, la espera ha terminado. Febrero trae consigo una de las citas más queridas por los coleccionistas y melómanos de la Zona Oeste: vuelve la House Feria.





Este evento, que se ha consolidado como un punto de encuentro ineludible para la comunidad, tendrá su primera edición del año el próximo domingo 8 de febrero. La cita será en un espacio que ya es sinónimo de buenos momentos y aire libre: el bar el Jardín de Ituzaingó, ubicado estratégicamente en Juncal 121, en pleno centro de nuestra ciudad.





En tiempos de streaming y listas de reproducción digitales, Ituzaingó sigue demostrando que el ritual de escuchar música “a la vieja escuela” está más vivo que nunca. Desde las 12 del mediodía y hasta las 19 horas, el evento propone una jornada dedicada enteramente a la cultura del audio analógico y físico.

La propuesta es clara y tentadora: compra, venta y canje. Esto significa que no solo podrás ir a buscar esa "joyita" que le falta a tu colección, sino que también puedes llevar tus propios discos para intercambiar o vender. La feria no se limita únicamente a los vinilos; los organizadores han confirmado que también habrá bateas repletas de CDs y cassettes, formatos que han visto un resurgir nostálgico impresionante en los últimos años.





Además de la música, los asistentes podrán sumergirse en stands de merchandising, accesorios y otras curiosidades que suelen aparecer en este tipo de encuentros, convirtiendo la búsqueda en una verdadera experiencia de descubrimiento.





Lo que hace especial a esta propuesta en El Jardín es que trasciende la simple compra de un disco. Se trata de un "planazo" integral para disfrutar el domingo. La organización promete acompañar la jornada con una oferta gastronómica ideal para el verano: comida rica y cerveza fría, el maridaje perfecto para una tarde de relax.





El ambiente estará musicalizado, por supuesto, con buena música sonando de fondo, generando el clima ideal para charlar con otros coleccionistas, debatir sobre álbumes clásicos o simplemente disfrutar del entorno verde que ofrece este espacio en la calle Juncal.