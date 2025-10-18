La feria itinerante de Mercados Bonaerenses regresa a Ituzaingó

Mercados Bonaerenses es una política pública -enmarcada dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires- que fomenta la promoción y la creación de diferentes espacios de comercialización. Es a través de dicho programa que, en este caso el gobierno provincial, persigue el objetivo de fortalecer los espacios de cercanía que permitan afianzar el vínculo entre el productor y el consumidor de diferentes productos y alimentos.



Este programa aborda un punto central y que es eje de intensas discusiones en la actualidad: la soberanía alimentaria. La finalidad de dicha política provincial es, además de ofrecer espacios en donde se encuentren diferentes productos a precios económicos, que la comunidad tome conciencia de lo que se consume y se revalorice el arduo trabajo de los productores locales y regionales.

Desde su puesta en marcha -allá por mediadios de 2020- el programa ha desarrollado una dinámica propia en los diferentes distritos en los que se ha desplegado. En el caso del partido de Ituzaingó, en donde se encuentra uno de los diez Mercados Bonaerenses Fijos de toda la provincia, las ferias itinerantes han tenido un lugar importante.



A través de las mismas, vecinos de diferentes barrios -como pueden ser Villa Ariza, San Alberto, Barrio Nuevo e Ituzaingó Centro- han accedido a la posibilidad de comprar productos regionales, agroecológicos o elaborados de forma artesanal a precios verdaderamente económicos. De esta manera es que, han anunciado una nueva fecha desde el Municipio de Ituzaingó: el próximo martes 21 de octubre, de 9:30 a 13:30hs, en la plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Int. Ratti y Castelar).



En dicha jornada se podrá encontar alimentos como frutas, verduras, lacteos y panificados al mismo tiempo que también habrá puestos de productos artesanales como mieles, aceites y conservas. Dicho esto, es imporante mencionar que las compras que se realicen, en el marco de esta feria itinerante, tendrán un 40% de reintegro abonando con Cuenta DNI de Banco Provincia.