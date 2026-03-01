La feria itinerante de Mercados Bonaerenses regresa a Villa Udaondo

Esta propuesta, tan esperada por los vecinos y las vecinas, volverá a desarrollarse dentro del partido de Ituzaingó. La misma tendrá lugar el próximo martes 3 de marzo en las inmediaciones del Barrio PRO.CRE.AR (El Tirador y Julián Balbín), para que todas las familias de Villa Udaondo y zonas aledañas puedan realizar sus compras.



El objetivo de la jornada es claro: ofrecer una alternativa real para aliviar el bolsillo de las familias en tiempos de incertidumbre económica, acercando productos frescos y de calidad a precios justos. Además, quienes se acerquen podrán aprovechar los importantes descuentos pagando con la billetera virtual Cuenta DNI.

Un espacio que propicia el debate por la soberanía alimentaria





El programa Mercados Bonaerenses no es una novedad en el conurbano, pero su relevancia no para de crecer. Puesto en marcha a mediados de 2020, esta iniciativa busca abordar un tema que hoy es eje de intensas discusiones que giran en torno a la producción de los alimentos y el acceso de la población a los mismos.





La política provincial no solo apunta a garantizar el acceso a alimentos a precios económicos, sino también a generar conciencia en la comunidad sobre lo que se consume a diario y, fundamentalmente, revalorizar el arduo trabajo de los productores locales y regionales.



El partido de Ituzaingó es uno de los distritos donde esta dinámica ha pisado más fuerte. De hecho, el municipio cuenta también con uno de los tantos Mercados Bonaerenses Fijos que existen en toda la provincia de Buenos Aires. Es así como, a través del Mercado Fijo y de las ferias itinerantes, esta política provincial logra democratizar aún más el acceso a los alimentos, llevando los mostradores directamente a las plazas de cada barrio.