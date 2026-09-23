La línea 317 cambió parte de su recorrido entre Morón y La Matanza: cuáles son las nuevas paradas

La línea 317 de colectivos, operada por la empresa La Cabaña S.A., modificó parte de su recorrido en el ramal que conecta la estación de Morón con Isidro Casanova. El cambio ya impacta en el tránsito de Villa Luzuriaga, dentro del partido de La Matanza, e incluye la suma de cuatro nuevas paradas para el ascenso y descenso de pasajeros.



la modificación se concentra en las inmediaciones de Plaza Manzanares. Anteriormente, las unidades circulaban por Atenas, doblaban en Venezuela y continuaban por Pujol. Con la nueva traza, los colectivos toman Ramón Falcón, llegan hasta José Ignacio Rucci, cruzan Venezuela y luego retoman su trayecto habitual hacia Isidro Casanova.



Las cuatro nuevas paradas informadas se encuentran en las esquinas de Atenas y Ramón Falcón, Ramón Falcón y Cetigne, Ramón Falcón y José Ignacio Rucci, y José Ignacio Rucci y Venezuela. La novedad sobre este cambio en el servicio fue difundida a través de redes sociales por el chofer Eduardo García.



La línea 317 resulta una alternativa clave para conectar los partidos de Morón y La Matanza sin necesidad de ingresar a la Ciudad de Buenos Aires. Con cabecera junto a la estación del ferrocarril Sarmiento en Morón, la línea cuenta además con otro recorrido hacia Crovara y Cristianía, y permite acceder a puntos estratégicos como la Universidad de Morón, la Municipalidad de Morón, el estadio de Deportivo Morón, el Hospital Paroissien y el estadio de Almirante Brown.

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