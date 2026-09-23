Tensión en Ramos Mejía: intentó robar en un cajero, disparó y fue reducido por los clientes

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles 23 de septiembre en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, cuando un intento de robo dentro de una sucursal del Banco Santander terminó con disparos de arma de fuego. El sospechoso fue reducido por las personas que se encontraban en el lugar y, afortunadamente, no se registraron heridos.



El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba tareas de patrullaje y recibió un llamado al 911 que alertaba sobre un ilícito en proceso. Al llegar a la entidad bancaria, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 52 años, quien relató que había forcejeado con un delincuente que intentó robarle en el sector de los cajeros automáticos.



De acuerdo con el testimonio de la víctima, durante el enfrentamiento el sospechoso cayó al suelo y, en ese momento, efectuó varios disparos con un arma de fuego. Las detonaciones causaron alarma y pánico entre los presentes, pero rápidamente un grupo de particulares logró reducir al agresor dentro del establecimiento.



A pesar de los disparos, tanto la víctima como los demás clientes resultaron ilesos. En el lugar se solicitó la presencia de una ambulancia para brindar asistencia médica preventiva. Por su parte, el detenido se negó a aportar sus datos personales ante las autoridades policiales. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del hecho, determinar el origen del arma y establecer las responsabilidades del imputado.

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