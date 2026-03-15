La lista de Lucas Ghi y Axel Kicillof arrasa en Morón

El peronismo de Morón definió su conducción interna en una jornada marcada por la fuerte polarización nacional entre el kicillofismo y La Cámpora. Claudio Román, actual titular del partido y aliado estratégico del intendente Lucas Ghi, obtuvo una victoria contundente sobre la lista encabezada por Paula Majdanski, referente de la agrupación liderada por Máximo Kirchner y respaldada por el dirigente Martín Sabbatella.

Resultados y hegemonía territorial

De acuerdo con los datos extraoficiales obtenidos al cierre de los comicios, la lista del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se impuso con un inapelable 70% de los votos, frente al 30% alcanzado por la nómina de Majdanski. La victoria de Román fue total: la estructura alineada a la gestión municipal logró imponerse en todas las mesas del distrito y en todos los circuitos electorales, consolidando el liderazgo territorial de Ghi en la Primera Sección electoral.



El proceso electoral fue el corolario de meses de tensiones acumuladas. Tras el fracaso de múltiples intentos por alcanzar una lista de unidad, el kirchnerismo decidió poner a prueba la gestión local en las urnas. "Este resultado ratifica el rumbo de una gestión que escucha al vecino y se encolumna detrás del proyecto provincial", señalaron fuentes cercanas al oficialismo municipal tras conocerse las cifras.

El quiebre Ghi-Sabbatella

El trasfondo de esta elección revela una fractura que parece irreversible entre los dos máximos referentes del espacio en Morón. Mientras que Lucas Ghi ha profundizado su sintonía política con el gobernador Axel Kicillof, Martín Sabbatella (líder de Nuevo Encuentro) mantuvo su lealtad irrestricta al Instituto Patria.



Este distanciamiento ya había mostrado signos críticos durante las elecciones del 7 de septiembre de 2025, cuando las discusiones por el armado de boletas estuvieron a punto de quebrar la coalición. Aunque en aquella instancia se logró una síntesis precaria, la interna de este domingo demostró que el consenso ha cedido su lugar a la competencia directa por el control del aparato partidario.

Antecedentes de una interna anunciada

La figura de Paula Majdanski, alfil de La Cámpora, representaba la apuesta del sabbatellismo para recuperar terreno en el PJ local. Sin embargo, el peso de la gestión y la estructura de Román fueron determinantes. Con este resultado, el "kicillofismo" gana una batalla clave en el Conurbano, debilitando la influencia histórica que Nuevo Encuentro ejercía sobre el peronismo moronense.

"El 70% de apoyo en todas las mesas es un mensaje claro sobre la representatividad que buscamos para el futuro del peronismo en Morón", afirmó una dirigente del MDF durante los festejos en la sede partidaria.