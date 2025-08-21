"La llama viva": Últimos días para participar del homenaje moronense a Sandro

Hasta el 22 de agosto se encuentra abierta la convocatoria para participar de "La llama viva", la muestra colectiva dedicada a la figura y el legado de Sandro de América.





La iniciativa es organizada por la Biblioteca Municipal de Morón "Domingo Faustino Sarmiento" y busca crear una exposición construida a partir de la memoria y el amor de los fanáticos y las fanáticas del Gitano.





Bajo el lema "Sandro, el ídolo, vive en cada nena", la muestra incentiva "a todas las personas que llevan a Sandro en el corazón" a acercar sus objetos vinculados al hombre que se transformó en leyenda.





Porque, más allá del fanatismo de aquellas 'nenas' que hoy continúan portando el apodo con orgullo, Sandro supo calar hondo no sólo en las muchachas de la época, sino también en una comunidad LGBT+ que, a través de diversas generaciones, siguen viendo en el Gitano un símbolo de cultura y resistencia, de amplitud y goce de una sexualidad sin límites.





El pasado 19 de agosto, Roberto Sánchez, el hombre detrás del mito, hubiera cumplido 80 años. En su barrio natal en el conurbano, como también en su Banfield querido donde supo vivir hasta su muerte, se realizaron diversos homenajes para el "padre del rock argentino".





Con el objetivo de seguir manteniendo vivo el fuego de Sandro, la Biblioteca Municipal de Morón "Domingo Faustino Sarmiento" sigue recibiendo recuerdos, fotografías, discos, cartas, entradas y/o cualquier objeto vinculado al Gitano para crear la muestra colectiva "La llama viva" que se realizará en la sede del espacio cultural.





Los aportes se recibirán hasta el 22 de agosto de lunes a viernes de 10 a 13:30 en la Biblioteca Municipal ubicada en Brown 763.