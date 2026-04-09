"El Coro de tu Barrio": La propuesta moronense sigue incorporando nuevas voces

En Morón, la cultura continúa creciendo a pasos agigantados con diversas propuestas abiertas a toda la comunidad para que los vecinos y las vecinas formen parte de la historia y el legado cultural del distrito.





Una de las iniciativas es el programa "El Coro de tu Barrio", una propuesta del Municipio de Morón que busca acercar la formación coral a los distintos barrios del distrito.





El proyecto parte de la Escuela Coral de Morón, un programa que funcionó con talleres en la década del '80 y hoy es rescatado con el objetivo de generar espacios comunitarios de coros en los barrios para fortalecer la educación, la trama social y el desarrollo de una sociedad más tolerante y comprometida con el arte.





Asimismo, otro de los objetivos de la Escuela Coral de Morón es favorecer y ampliar el sostenimiento de los elencos municipales actuales, por lo que quienes se formen en los encuentros de "El Coro de tu barrio" podrán tener la posibilidad de integrar los proyectos corales del Municipio de Morón una vez completada su formación.





Desde su lanzamiento en julio del año pasado, la Escuela Coral de Morón logró consolidar varias sedes en el oeste, apostando al aprendizaje colectivo y a la formación continua en las artes para los vecinos y las vecinas.





Actualmente, el programa "El Coro de tu Barrio" se encuentra incorporando nuevas voces a los coros estables de todas sus sedes: En Haedo, los interesados y las interesadas pueden formarse en la práctica coral en la UGC 2 (Estrada 17 y Rivadavia) los días lunes de 16 a 18.





En Villa Sarmiento, el coro funciona en la Casa Museo María Elena Walsh, ubicada en 3 de febrero al 547, los días lunes de 18 a 20. Por su parte, en Morón centro, se encuentra un grupo coral que ensaya en el Jardín Nº12 (Mendoza 464) los miércoles de 17:30 a 19:30.





Por último, otra de las sedes del Coro de tu Barrio se encuentra ubicada en la UGC 12 (Orense 350) del Barrio Carlos Gardel de El Palomar, en donde los vecinos y las vecinas pueden acercarse a cantar los días jueves de 17:30 a 19:30.





Los interesados e interesadas en formar parte de cualquiera de los grupos corales de la iniciativa "El Coro de tu Barrio" de la Escuela Coral de Morón deben enviar un mail a escuelacoralmoron@gmail.com con la siguiente información: fotografía del DNI, fecha de nacimiento, dirección de residencia y un contacto.





Para participar de los coros es necesario ser mayor de 19 años. Los encuentros no requieren experiencia previa, solo ganas de aprender y crecer en comunidad.