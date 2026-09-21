La noche de las pancherias llega a Ituzaingó

El clásico de la comida al paso finalmente tendrá su homenaje. El próximo sábado 26 de septiembre se realizará la primera edición de “La Noche de las Pancherías”, una iniciativa impulsada directamente por locales especializados que busca reunir a todos los fanáticos del pancho. El objetivo central de los organizadores es instalar esta jornada y convertirse en una nueva fecha de peso dentro del calendario gastronómico de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.





Ituzaingó tendrá un representante en esta noche especial y será "Amigo Pancho", un local que abrió hace pocos meses sus puertas en la calle Las Heras 5. Este comercio tomó la decisión de ofrecer una promoción de 2x1 en panchos durante toda la noche. Se espera que muchos vecinos de la zona se acerquen para degustar una de las comidas más tradicionales de nuestro país.

Es importante mencionar que este invento culinario tuvo su origen en Alemania, el país de las salchichas. Sin embargo, el cruce cultural ocurrió cuando Charles Feltman, un visionario inmigrante europeo, cruzó el océano y llevó la receta a Estados Unidos. En el país norteamericano, el plato se popularizó rápidamente como comida callejera debido a su practicidad y su gran accesibilidad económica para la clase media trabajadora. Más tarde, en el siglo XIX, las carnicerías de la ciudad de Nueva York comenzaron a elaborar réplicas de las salchichas alemanas y abrieron las primeras tiendas dedicadas exclusivamente a los hot dogs.





En tiempos de muchas dificultades para miles de emprendimientos en todo el país, estos días de festividades se convierten en oportunidades especiales para el bolsillo de clientes y de locales.