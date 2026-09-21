Hurlingham: nuevos agentes del CPC se entrenan en el uso de pistolas de letalidad reducida

El Municipio de Hurlingham anunció la incorporación de nuevos efectivos a su Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC), los cuales se encuentran atravesando una etapa de entrenamiento enfocada centralmente en la utilización de pistolas de letalidad reducida Byrna y el manejo del bastón tonfa.



El programa de formación abarca un período de cuatro meses e incluye el aprendizaje en el manejo de pistolas Byrna, el uso del bastón tonfa, elementos de protección personal, técnicas de defensa personal y acondicionamiento físico.



Al respecto, el intendente Damián Selci destacó la importancia de estas incorporaciones para los vecinos del distrito. "Estamos escalando la capacidad operativa del CPC y esto es algo que se hace con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo. Por esa razón está la Vucetich siendo parte de las capacitaciones que están recibiendo nuestros agentes en forma continua", señaló el jefe comunal.



Asimismo, Selci remarcó que el objetivo central de esta preparación es que los nuevos efectivos salgan a la calle hacia fin de año. "Lo que queremos hacer es generar más seguridad en todos los barrios de Hurlingham, en todas las calles, para que vos te sientas más tranquilo todos los días", concluyó Selci.



Con esta incorporación de tecnología no letal y capacitación, el municipio apunta a reforzar los patrullajes y brindar una respuesta más eficiente en materia de prevención ciudadana en todo el distrito.

¿Qué son y cómo funcionan las Pistolas Byrna?

Las pistolas Byrna son dispositivos de letalidad reducida que funcionan mediante un sistema de aire comprimido, diseñados para disparar proyectiles cinéticos o irritantes sin pólvora.

Estas armas están pensadas para neutralizar amenazas a distancia a través del impacto y la liberación de agentes químicos (como pimienta o gas lacrimógeno), provocando una incapacitación temporal en el agresor de manera segura.



Debido a que minimizan el riesgo de lesiones permanentes, se han convertido en una herramienta muy utilizada por fuerzas de prevención municipal e institutos de formación.