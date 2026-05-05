La Pava: el bodegón que es corazón y patrimonio de Ituzaingó

Si caminás por la frontera que une a Ituzaingó con Castelar, hay un aroma que te detiene en seco. No es solo comida; es historia. Tal y como La Pava, el restaurante más emblemático de nuestra zona. Con años de trayectoria sobre el lomo, este lugar ha dejado de ser un simple local gastronómico para convertirse en un punto de encuentro generacional.





Esta recomendación no llega por azar: ha sido destacada por @camirecorre, la reconocida influencer gastronómica que se encarga de mapear los mejores sabores de la provincia. Según su ojo experto, si sos del Oeste, este es un destino obligatorio.





Lo que define a La Pava es su calidez. Al entrar, te recibe esa atmósfera de bodegón auténtico: mozos que saben lo que hacen, mesas pensadas para la charla larga y platos que no escatiman en cantidad ni en sabor casero. Es el refugio ideal para los que buscamos la cocina de "la nonna", pero con la infraestructura que hoy exige la familia moderna.

Para los que venimos con "el equipo completo", el lugar es un golazo: juegos para que los más chicos se diviertan mientras los grandes terminan el café; estacionamiento propio para evitar vueltas innecesarias; y un amplio menú SIN TACC, garantizando que nadie se quede afuera de la mesa (un detalle que @camirecorre siempre resalta por su importancia.





La Pava no anda con vueltas. Sus platos están diseñados para compartir, tanto el alimento como el momento. Aquí, el Osobuco del Rey es el soberano absoluto: una pieza tan tierna que se deshace al contacto, ideal para que coman dos personas. Si sos más de la parrilla, el Costillar con fritas es otra de las joyas compartidas que nunca falla.





Para una entrada bien de barrio, las croquetas de verdura o una clásica empanada de carne preparan el paladar. Y atención a los paladares curiosos: acaban de sumar Risotto de hongos y Fettuccinis negros, platos que elevan la apuesta gourmet.





No todo es fin de semana. De lunes a viernes, de 12 a 16 hs, ofrecen un menú ejecutivo por $22.000. Es la opción ideal para comer sano y abundante en medio de la rutina, con un beneficio extra: 10% de descuento si pagás en efectivo.