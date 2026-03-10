La plataforma de LPF Play seguirá siendo gratuita

El presidente de la AFA encabezó el lanzamiento oficial de la plataforma de Streaming LPF Play, que ya transmite partidos de la Primera Nacional y otras competencias del fútbol argentino.



En una jornada que promete cambiar la relación entre los clubes y los hinchas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha presentado oficialmente LPF Play.



Con la presencia de futbolistas, entrenadores, dirigentes y distintas personalidades del fútbol, se llevó a cabo el lanzamiento de LPF Play - La Pasión del fútbol, la experiencia que cambiará todo en un solo sitio, el Torneo Proyección, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Selección femenina y el futsal.



En el evento, que fue conducido por Sergio Goycochea, tomó la palabra el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y manifestó:



“Es un momento muy importante para el fútbol argentino. Es un hito más para la historia, esto es un antes y un después.



Con mucha hombría y capacidad empezamos a soñar hace mucho tiempo, con las primeras transmisiones de LPF Play, con el canal de Streaming de la AFA. Y acá están los hombres que tomaron las decisiones que tenían que tomar, para que el fútbol vuelva a ser de los clubes”.

“El fútbol argentino no solamente pasa por Capital y por la Provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país.



Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos y lo representamos. Somos formadores, tenemos la obligación de darle a todos nuestros jugadores las herramientas”.

La gran noticia que ha generado un fuerte impacto es el modelo de acceso: la plataforma se consolida como un espacio de contenido gratuito para todos los usuarios, buscando acercar el fútbol a cada rincón del país y del mundo.



Una ventana abierta para el Ascenso y las Juveniles



El eje central de este lanzamiento es la democratización del acceso a las categorías que suelen tener menor pantalla en los medios tradicionales.



Según explicó Miguel Rubio, vocero de la Liga Profesional, la plataforma está diseñada para ser el hogar digital de gran parte de la estructura del fútbol argentino.



"Vamos a arrancar con la Primera Nacional, después con la B Metropolitana y con la Primera C. Estamos armando todo para empezar también con el Federal, más futsal, más los juveniles", afirmó Rubio durante la presentación.



Esta estrategia busca que los partidos del ascenso y las divisiones formativas, verdadero semillero del fútbol nacional, estén al alcance de todos, sin barreras de suscripción, facilitando que hinchas, familias y cazatalentos sigan la evolución de los jugadores desde el primer día.



Claridad sobre la Primera División



Ante los rumores de un supuesto plan para transmitir los partidos de Primera División de manera gratuita a través de esta nueva herramienta, desde la AFA fueron tajantes: el contrato vigente con los poseedores de derechos televisivos (TNT y ESPN), que se extiende hasta el año 2030, impone límites claros.



Si bien LPF Play es una plataforma gratuita, la transmisión en vivo de los encuentros de la máxima categoría sigue sujeta a los acuerdos contractuales actuales.