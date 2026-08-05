La Provincia habilitó un WhatsApp para consultar infracciones de un vehículo

El Ministerio de Transporte bonaerense, incorporó una nueva herramienta digital que permite consultar infracciones, acceder al acta original y descargar el cupón de pago desde cualquier celular o computadora, las 24 horas del día, los 365 días del año.



El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, continúa avanzando en la modernización del Estado con la incorporación de herramientas tecnológicas que simplifican la vida de las y los bonaerenses. En ese marco, ya se encuentra disponible el nuevo Asistente Virtual de Infracciones BA, una plataforma digital que permite realizar consultas de manera ágil, segura y transparente.



A través del asistente, las y los usuarios podrán consultar sus infracciones ingresando únicamente el DNI o la patente del vehículo, visualizar el acta original, descargar el cupón de pago y acceder a toda la información necesaria sin necesidad de concurrir a una dependencia. El servicio funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.



La incorporación del Asistente Virtual de Infracciones BA forma parte del proceso de transformación digital que impulsa el Ministerio de Transporte para optimizar la atención ciudadana, reducir los tiempos de gestión y consolidar un Estado más eficiente, cercano y al servicio de las y los bonaerenses.

¿Cómo acceder al Asistente Virtual de Infracciones BA?

Las personas podrán hacerlo de la manera que les resulte más cómoda:



* Agendando el número de WhatsApp 221 309-5014.



* Ingresando al enlace directo: https://wa.me/5492213095014.



* Escaneando el código QR disponible en los canales oficiales del Ministerio de Transporte.



Cabe destacar que el asistente virtual oficial nunca solicitará datos bancarios, claves personales ni códigos de verificación, por lo que se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales del Ministerio y no brindar información sensible ante contactos no verificados.



Con esta nueva herramienta, la Provincia reafirma su compromiso con la innovación, incorporando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de los servicios públicos, fortalecen las políticas de seguridad vial desde una mirada integral y acercan el Estado a cada vecino con respuestas concretas, simples y al alcance de la mano.