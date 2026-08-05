Morón: cayó por un violento robo con un cúter cerca del Túnel Casullo

Uno de los dos acusados de protagonizar un violento asalto contra una mujer en el centro de Morón fue detenido tras una investigación basada en cámaras de seguridad. La víctima, de 53 años, había sido atacada cerca del Túnel Casullo, donde la amenazaron con un cúter, la golpearon y le robaron el celular.



El violento episodio ocurrió el pasado 31 de julio, alrededor de las 11 de la mañana. Según consta en la investigación, la víctima caminaba por la calle Sarmiento al 1000, junto a las vías del ferrocarril y en las inmediaciones del Túnel Casullo, cuando fue sorprendida de manera intempestiva por dos delincuentes.



Los asaltantes la intimidaron exhibiendo un cúter y la agredieron físicamente con golpes para lograr sustraerle su teléfono celular. Tras concretar el violento ataque, ambos sujetos se dieron a la fuga a la carrera.



A partir de la intervención policial, el personal de la Comisaría 1ra inició las tareas de investigación. A través del relevamiento de los registros fílmicos de la zona, los efectivos lograron obtener imágenes claras de los atacantes y establecer su identidad.



Finalmente, durante una recorrida de patrullaje preventivo por el centro del distrito, el personal del GTO logró localizar a uno de los sospechosos en la intersección de las calles Rivadavia y San Martín. El sujeto de 27 años fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la dependencia policial.



El detenido quedó a disposición de la UFI N° 1 de Morón, enfrentando cargos por el delito de "Robo agravado por el uso de arma". Mientras tanto, las autoridades confirmaron que la investigación continúa avanzando para dar prontamente con el segundo involucrado, quien permanece prófugo.