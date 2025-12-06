La Ruta del Asado: Las 5 mejores parrillas de Ituzaingó segun la gente

Si ajustamos el radar a lo que realmente busca el comensal argentino —carne a las brasas, porciones que desbordan el plato y ese ambiente familiar inconfundible— la Colectora en Ituzaingó tiene un podio indiscutido.



Sacamos las costillitas con barbacoa para darle lugar al asado de tira ancho y a la parrillada que se comparte entre cuatro. Estas son, según los vecinos y las puntuaciones online de google, las cinco paradas obligatorias para comer carne "en serio" sobre la autopista.

1. La Casa de Coco

📍 Ubicación: Colectora Norte (Villa Udaondo). ⭐ Puntaje Real: 4.6 / 4.7 🏆 El indiscutido.





Es el fenómeno del momento. No baja de las 4.6 estrellas porque cumple con la regla de oro del conurbano: abundancia brutal a precio lógico. La gente no va por el servicio de etiqueta, va porque el matambre a la pizza es para compartir entre tres y las papas fritas desbordan la fuente. Es la parrilla con mejor reputación actual en la zona.

2. Bruce Grill Station

📍 Ubicación: Martín Fierro 3246. ⭐ Puntaje Real: 4.2 🥈 El moderno.





Con casi 5.000 opiniones, mantener un 4.2 es dificilísimo. Aunque tiene estética "yankee", sus tablas de asado y el ojo de bife son muy respetados. Es el lugar que eligen los grupos de amigos y las parejas jóvenes que buscan buena carne pero también buena coctelería y "onda".

3. Estancia Gaona

📍 Ubicación: Colectora Norte (Av. Pte. Perón 10101). ⭐ Puntaje Real: 4.2 🥉 El clásico masivo.





El gigante del tenedor libre clava un 4.2 histórico con más de 6.000 reseñas. Su mérito es la constancia: sabés que vas a comer hasta reventar y que la rotación de la parrilla (espeto corrido) asegura carne caliente todo el tiempo. Inderrotable para familias numerosas.

4. Parrilla "Bosque Leloir"

📍 Ubicación: Colectora Norte 8307. ⭐ Puntaje Real: 4.2 🏅 La tradicional.





Ojo, no confundir con otras de nombre similar que tienen bajo puntaje. Bosque Leloir (en la Colectora) mantiene un sólido 4.2. Es la parrilla "de mantel" que eligen los vecinos de siempre. Aquí se valora la tranquilidad (se puede hablar sin gritar) y que el asado es asado, sin inventos raros.

5. La Vaca de Leloir (Curva La Vaca): El hito geográfico

📍 Ubicación: Colectora Norte y Martín Fierro. ⭐ Puntaje Google: 3.9 estrellas.





Entra en la lista por derecho propio y peso histórico. Ubicada en la estratégica curva donde la colectora toca la autopista, La Vaca es la referencia visual de Ituzaingó. Aunque su puntaje de 3.9 indica que la experiencia puede ser variable (algunos critican los precios o la demora), sigue siendo un lugar icónico con una estructura imponente y fácil acceso.

El veredicto: El clásico de siempre. Ideal para quienes priorizan una ubicación estratégica y un salón amplio y tradicional.



El Top 5 de Ituzaingó: Resumen de Puntuaciones y Estilos

Parrilla Puntuación Google ⭐ Cant. Opiniones (Aprox.) Estilo / Propuesta 1. La Casa de Coco 4.7 +2.300 Bodegón Viral. Porciones gigantes, ambiente ruidoso y precios accesibles. 2. Estancia Gaona 4.2 +6.200 Tenedor Libre. Ideal familias numerosas. Sistema de espeto corrido y variedad. 3. Bruce Grill Station 4.2 +4.900 Moderno / Joven. Estética americana, tablas de asado, tragos y música. 4. Parrilla "Bosque Leloir" 4.1 +3.900 Tradicional. Ambiente más tranquilo, mozos de oficio y carta clásica. 5. La Vaca de Leloir 3.9 +4.100 Histórico. Ubicación icónica. Salón amplio y clásico, aunque con puntuación variable.