La Scaloneta jugará un amistoso en Estados Unidos

Argentina finalmente no viajará a Asia y en su lugar disputará dos amistosos en EEUU en octubre. El primero será ante México en Chicago y el segundo sería en New Jersey con rival a confirmar.



El conjunto albiceleste jugará un partido amistoso frente a la “Tri” en Estados Unidos, luego de que se confirmara que no realizará la gira en China que tenía prevista para el mes de octubre.



En principio, el combinado argentino disputará dicho encuentro entre el miércoles 8 y martes 14 en el Soldier Field, en Chicago, estadio donde Argentina ya dijo presente en un partido ante Ecuador, previo a la Copa América 2024.



Asimismo, el cotejo se llevará a cabo luego de que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas, donde los dirigidos por Lionel Scaloni ya abrocharon su clasificación al Mundial 2026, y, con menos de un año por delante para la siguiente cita mundialista, visitarán uno de los países anfitriones para medirse ante otro organizador.

El choque más reciente que disputaron Argentina y México tuvo lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el cual terminó en victoria del cuadro albiceleste por 2-0 en el Lusail Stadium, con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Además, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) inició gestiones para disputar otro encuentro amistoso en el terreno norteamericano con el MetLife Stadium (sede de la final del Mundial de Clubes y del próximo partido decisivo de la Copa del Mundo 2026), en Nueva Jersey, como el recinto que picaría en punta para albergar el duelo.