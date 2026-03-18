La Scaloneta vuelve al país y habrá un amistoso

La Albiceleste realizará una semana de entrenamientos en el país y enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo.



Confirmada la cancelación de la Finalíssima, la Selección Argentina cambiará sus planes para continuar con la preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.



Tal como confirmó la Asociación del Fútbol Argentino, el elenco nacional se entrenará en el país durante la fecha FIFA, y jugará un amistoso ante Guatemala el 31 de marzo.



"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", informaron desde la casa del fútbol argentino.



Todo apunta a que el escenario elegido sería La Bombonera tras la imposibilidad de utilizar el Estadio Monumental.



La decisión de mudar el partido responde a un motivo concreto: el estadio Monumental no estará disponible por un recital programado para esa misma fecha, lo que obligó a la AFA a buscar una alternativa.

En ese contexto, Boca aceptó ceder La Bombonera, un estadio que ya fue utilizado como despedida antes del Mundial de Qatar 2022, en aquella recordada goleada frente a Venezuela que se vivió con clima de fiesta.



Además, se descartaron otras opciones como: el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario o el Gigante de Arroyito, por lo que todo indica que el encuentro se disputará en Brandsen 805.



¿CUANDO SE LANZARÁ LAS VENTAS DE ENTRADAS?



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets. Si tenemos en cuenta los partidos anteriores, se espera que las entradas se empiecen a vender una semana antes del encuentro, o sea, el próximo martes, pero habrá que esperar.



Lo que sí es un hecho es que se podrán adquirir a través de deportick.com; por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.



Si bien los valores aún no fueron confirmados, se pueden tomar como referencia los precios del último partido disputado en el país, ante Venezuela por Eliminatorias. En ese caso, las entradas tuvieron los siguientes rangos:



· Popular: $90.000

· Popular menores: $29.000

· Platea: entre $158.000 y $260.000

· Platea VIP: entre $320.000 y $480.000



Estos montos sirven como guía para lo que podría costar ver a la Selección en este nuevo amistoso, aunque no se descartan ajustes en función de la demanda y la logística del evento.