La UNM y Provincia articulan proyectos para mejorar el servicio de transporte en Moreno

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) fue sede del segundo Seminario-Taller organizado por el Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas (IIEPP) —organismo constituido junto a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)— para vincular la investigación académica con la gestión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



De la actividad participaron autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos Damián Contreras, subsecretario de Transporte Terrestre y dirigente del Frente Renovador en Moreno, y Marcela Passo, subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte.

Uso de datos e intercambio académico

Durante el encuentro se abordaron ejes como Educación, Ambiente, Hábitat y Transporte. Sobre este último punto, se planteó el uso de mapas de calor y datos de la tarjeta SUBE para mejorar la calidad del servicio.



El debate sobre el transporte público local

Ante las discusiones en torno al servicio en el distrito, Damián Contreras sostuvo que la Provincia de Buenos Aires mantiene su predisposición para participar y aportar: ""Lo mejor sería que todos seamos parte de aportarle a un mejor servicio al usuario de Moreno, al trabajador, al estudiante, a la persona que todas las mañanas toma un colectivo para transportarse y realizar su tarea cotidiana"".