La UNO distinguió a Adolfo Pérez Esquivel como Profesor Honorario

En una jornada cargada de reflexión y compromiso con los derechos humanos, la Universidad Nacional del Oeste (UNO) distinguió al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, como profesor honorario. La actividad se desarrolló en el marco de la Semana de la Memoria, impulsada por el Instituto de la Cultura Popular y Pensamiento Nacional, dirigido por la Lic. Gabriela Tozzi, junto a la Secretaría de Bienestar y Extensión Universitaria, a cargo del Lic. Gastón Sotelo.



El acto contó con la presencia del rector de la casa de estudios, Gustavo Soos, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, además de decanos de las distintas Escuela, directores de Institutos y otras autoridades académicas y políticas. Como parte de la jornada, se proyectó la película Cordeo de Dios, dirigida por Lucía Cedrón, en sintonía con la temática de memoria, verdad y justicia.





Tras recibir la distinción, Pérez Esquivel dejó definiciones que resonaron entre los presentes. "La educación es una práctica de la libertad", afirmó y subrayó la importancia de "transmitir conocimiento y la rebeldía de la conciencia, porque si no somos rebeldes no podemos cambiar nada. Los estudiantes no pueden ser útiles a un sistema de dominación".



En un contexto social complejo, el referente de los derechos humanos también llamó a "trabajar por la construcción de la felicidad", entendida como el acceso al trabajo, la vida digna y el encuentro con otros. "Esa felicidad hoy está en duda", concluyó, dejan un mensaje que interpela a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto.