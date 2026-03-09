La UNO será sede del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Popular y Pensamiento Situado

La Universidad Nacional del Oeste (UNO) se prepara para marcar un hito en la agenda académica y cultural del conurbano bonaerense. A través de su Instituto de la Cultura Popular y Pensamiento Nacional (I.C.P. y P.N.), esta casa de estudios anunció la convocatoria oficial al 1er Congreso Latinoamericano de Cultura Popular y Pensamiento Situado.



Bajo el eje central "Los desafíos en la construcción de la identidad latinoamericana como resguardo de la memoria colectiva", el encuentro se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026. Dicho evento se desarrollará íntegramente en las instalaciones de la Universidad Nacional del Oeste.



Desde la organización detallaron que el congreso pretende consolidarse como "un espacio innovador de encuentro académico y cultural". El objetivo primordial es articular las reflexiones críticas y las experiencias de investigación con las diversas expresiones populares.





La propuesta apunta a generar un ámbito de debate plural, federal y regional que permita un intercambio fluido entre el campo académico, las políticas públicas y, fundamentalmente, las acciones en y con el territorio. En un mundo en plena reconfiguración geopolítica, los impulsores del evento destacan que América Latina enfrenta el enorme desafío de "mantener su integridad territorial y soberana reafirmando su identidad como región".

Cultura, memoria y pensamiento situado en la Universidad Nacional del Oeste





El marco teórico de estas jornadas se apoya en conceptos fundamentales de nuestra región. Retomando a Rodolfo Kusch, el evento plantea que la cultura configura un modo de ser y una estrategia indispensable para vivir el "aquí y ahora". En la misma línea, se rescata la visión de J.J. Hernández Arregui, quien entendía a la cultura popular como el conjunto de bienes materiales y simbólicos que estructuran la identidad de una sociedad.



Con esta base, el congreso que organiza la UNO buscará rescatar, fortalecer y visibilizar la identidad latinoamericana, pensando a la cultura de manera situada: como un verdadero terreno de disputa política que resulta vital para la recuperación de nuestra memoria colectiva.



Quienes deseen inscribirse para formar parte de este espacio de debate, deberán estar atentos a los canales de comunicación oficiales de la universidad. Próximamente, las autoridades publicarán el formulario oficial de inscripción a través de las redes sociales de la institución.