Operativo de Aduana en Kiran Import: secuestran mercadería por USD 45.000 en Ituzaingó y Merlo

Dos grandes comercios pertenecientes a Kiran Import, ubicados en los partidos de Merlo e Ituzaingó, fueron el blanco de un importante operativo de control aduanero. Allí, agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de ARCA, secuestraron 2.864 unidades de mercadería en infracción, valuadas en aproximadamente 45.312 dólares.

Locales inspeccionados y mercadería en infracción

Las inspecciones, a cargo de la Sección Procedimientos Externos de la DGA, tuvieron lugar en los comercios situados en la calle San Juan al 2715 de la localidad de Merlo y en la Avenida Rivadavia al 23.124 de Ituzaingó.



Durante el control de las estanterías, los agentes detectaron la existencia de mercadería en infracción al artículo 987 de la Ley 22.415, el cual pena la tenencia de bienes de origen extranjero con fines comerciales sin la correspondiente justificación aduanera. Ante esta situación, se procedió a la incautación inmediata de los productos.

El detalle de lo incautado

Las imágenes del operativo muestran al personal de ARCA relevando las nutridas góndolas de los comercios, repletas de cajas de fragancias, juguetes infantiles, cajas de herramientas y equipos electrónicos listos para la venta.



Según el inventario oficial, el lote secuestrado está compuesto por 752 juguetes, 536 perfumes, 204 botellas térmicas, 180 herramientas, 172 auriculares, 168 ventiladores, 152 parlantes, 152 ollas y utensilios de cocina, 120 sets de cuchillos y 63 cámaras wifi.



Según la estimación preliminar realizada por la Aduana, el valor en plaza de todos los productos secuestrados asciende a una cifra aproximada de 45.312 dólares.

El robo de los 31 millones

Como antecedente reciente, el local de Kiran Import de Ituzaingó Sur había sido escenario de un importante asalto el pasado 28 de noviembre. En aquella ocasión, al menos cuatro delincuentes ingresaron por los techos, anularon las cámaras y huyeron con más de 31 millones de pesos y tecnología.



La investigación de ese hecho tuvo novedades a mediados de febrero con la detención de Lautaro Quintieri, uno de los presuntos coautores, quien fue capturado en Padua tras el cruce de imágenes de seguridad y rastreos telefónicos. Otros dos implicados continúan prófugos.