Robo millonario en el Kiran Import de Ituzaingó: detienen a uno de los ladrones

Tras una exhaustiva investigación policial y judicial, este miércoles a la madrugada se logró la detención de uno de los principales acusados por un millonario robo al comercio Kiran Import en Ituzaingó. El operativo, que incluyó allanamientos en la localidad de San Antonio de Padua, permitió capturar a Lautaro Quintieri, quien está señalado como uno de los coautores del golpe perpetrado en noviembre pasado.



El robo ocurrió el 28 de noviembre de 2025 en el local de productos importados ubicado sobre la Avenida Néstor Kirchner al 23.000, entre Pinto y Villegas, en Ituzaingó sur.





En aquella oportunidad, al menos cuatro delincuentes treparon hasta el techo del galpón, rompieron una chapa y un tejido metálico para acceder a las oficinas.



Una vez adentro, sabotearon el sistema de seguridad girando las cámaras y los sensores de movimiento para apoderarse de más de 31 millones de pesos, además de teléfonos de alta gama y computadoras.



La clave para desarticular a la organización fue el trabajo coordinado entre la UFI N° 1 de Ituzaingó y la DDI de Morón, con base en Ituzaingó.



Mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad municipales, los investigadores lograron identificar un Citroën C3 blanco y una camioneta Renault Kangoo que la banda utilizó para el asalto.



El cruce de información tecnológica fue determinante, ya que el teléfono del ahora detenido registró impactos en antenas que coinciden con el recorrido de los vehículos y su presencia en un lugar de reunión en Merlo.



La madrugada de hoy se hizo efectiva la detención de Quintieri en su departamento de la calle Corrientes al 100, en Padua.



Según informaron fuentes judiciales, la investigación continúa abierta ya que otros dos implicados en la causa permanecen prófugos y son intensamente buscados por las autoridades.