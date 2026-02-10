Vendían cocaína en un kiosco y la cobraban con Posnet:

Una pareja fue detenida en Merlo acusada de vender cocaína desde un kiosco que operaba como fachada, donde incluso utilizaban un Posnet para cobrar las transacciones. El operativo fue ordenado por la Justicia tras una investigación por narcotráfico.



La causa se inició tras obtener información sobre la actividad ilícita en la zona. Bajo la intervención de la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico de Morón, los investigadores realizaron seguimientos, tomas fotográficas y filmaciones que confirmaron las sospechas.



Según se estableció en las pesquisas, el local, ubicado en la esquina de Famatina y Vidt, era un Kiosco 24 horas que funcionaba como pantalla para ocultar el verdadero negocio: la venta de cocaína al menudeo.



El dato más relevante del caso fue el hallazgo de un dispositivo Posnet que los delincuentes utilizaban para cobrar las dosis de estupefacientes mediante transacciones electrónicas.

El Posnet entre los elementos secuestrados





Durante el allanamiento ordenado por el juez Gustavo Robles, los uniformados secuestraron numerosas dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y el aparato de cobro digital.



Los sospechosos quedaron detenidos a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Drogas.