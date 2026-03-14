Mes de la Memoria: conocé todas las actividades que se desarrollarán en zona oeste
Enzo Ariel Resino
Ituzaingó y Merlo cuentan con una extensa grilla de actividades gratuitas para reflexionar a 50 años del último golpe cívico-militar que vivió el país.
Al cumplirse 50 años del inicio de la etapa más oscura de nuestra historia reciente, la zona oeste se prepara para vivir un marzo atravesado por la reflexión y el encuentro. Con el objetivo de construir democracia en comunidad de cara al próximo 24 de marzo, los municipios de Ituzaingó y Merlo impulsan una variada agenda de actividades gratuitas.
Desde shows con artistas de renombre como Eruca Sativa y Bruno Arias, hasta recorridas por ex centros clandestinos y movilizaciones por los barrios, el conurbano bonaerense reafirma su compromiso con los derechos humanos y la memoria colectiva.
Mes de la Memoria en Ituzaingó: toda la agenda completa
El gobierno local ha preparado un cronograma de actividades a desarrollarse entre el domingo 15 y el sábado 21 de marzo. El plato fuerte será la presentación de Eruca Sativa, banda reconocida por su compromiso con las luchas sociales. Las entradas para este show son gratuitas y se pueden retirar hasta el sábado 14 de marzo -de 8:00 a 20:00hs- en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893).
Domingo 15 de marzo:
- 17:00 a 20:00hs en Plaza San Martín | Shows de las bandas locales "Nunca Alcanza" y "Briganti". Stand de inscripción al Boleto Estudiantil.
- 20:00hs en Teatro Gran Ituzaingó | Show de Eruca Sativa.
Lunes 16 de marzo:
- 15:00hs en Peatonal Eva Perón | Intervención artística educativa, campaña "Florecerán Pañuelos" y taller de murga.
Martes 17 de marzo:
- 17:00hs en Galería de Arte | Muestra del programa Envión y libro "Carmen y Daniel". 18:00hs en Centro Cultural Ituzaingó | Puesta teatral "El acto del 24 de agosto".
Miércoles 18 de marzo:
- 18:00hs en UGC Villa Udaondo | Documental "Seré Memoria".
Jueves 19 de marzo:
- 17:00hs en Polideportivo La Torcaza | Obra "El último vuelo" y proyectos de Jóvenes y Memoria.
Viernes 20 de marzo:
- 10:00hs en EEST N° 2 "Albert Einstein" | Inauguración del arco "Marca de la Memoria".
Sábado 21 de marzo:
- 17:00 a 20:00hs en Auditorio Néstor Kirchner | Presentación audiovisual y cierre con el "Carnaval por la Memoria".
Nueva edición del Festival por la Memoria en Merlo
Junto a familiares de detenidos-desaparecidos del distrito, Merlo concentrará sus homenajes el domingo 22 de marzo. Lo hará combinando la tradicional movilización vecinal con la música y la cultura que habitarán las calles.
Las actividades por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia tienen un peso muy especial en el partido de Merlo. Tanto los diferentes encuentros y las charlas como las señalizaciones y caravana por la memoria son algunas de las propuestas que llevan adelante desde el gobierno local. El próximo domingo 22 de marzo, las actividades desarrollarán en el siguiente orden:
- 16:00hs: Movilización | Desde la plaza Néstor Kirchner hasta la plaza Fundador Don Francisco de Merlo, con paradas conmemorativas.
- 18:00hs: Festival por la Memoria | Radio abierta, charlas comunitarias y actividades culturales.
- 20:00hs: Espectáculo de cierre | Presentación en vivo de Bruno Arias.