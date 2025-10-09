La West regresa con shows y gastronomía a Castelar

El festival gastronómico más popular de zona oeste, conocido como "La West", anunció su regreso a la localidad de Castelar. Es así como la Plaza Cumelén -también llamada por los vecinos como "plaza del vagón"- se llenará de las más variadas propuestas para disfrutar durante todo el fin de semana.



"Tanto lo pidieron... ¡y acá está!", informaron con mucha alegría desde la propia organización de la feria. Durante el desarrollo de La West, los visitantes tendrán la posibilidad de recorrer desde food trucks y beer trucks hasta feria de emprendedores y juegos infantiles.

Este fin de semana promete ser un encuentro "con mucha emoción y diversión" para toda la familia. Y es por esta razón La West ha dado a conocer su Line Up con el cronograma completo de actividades y shows que se realizarán a lo largo de estos tres días en Castelar.



Es así como el viernes 10 de octubre, a partir de las 18:00hs, iniciará toda la puesta en escena de esta gran feria cultural y gastronómica del oeste. Este día se presentarán DJ Chiri, Los Charros y Marian DJ. Por su parte, la jornada del sábado 11 de octubre será más extensa y con muchas más actividades para acercarse y disfrutar. La misma comenzará a partir de las 12:00hs y se extenderá hasta las 00:00hs con las presentaciones de Música de Spica, DJ Nati Yanett, La granja de Zenon (infantil), clases de bachata con Mari y Dani, Dante y Los Ranqueles, Rumbo Horizonte, Leo García, Los Del Fuego y Julieta DJ.



En cuanto al domingo 12 de octubre, todos los vecinos de zona oeste están invitados a acercarse a partir de las 12:00hs a la Plaza Cumelén. Durante esta última jornada se podrá disfrutar de los shows de Música de Spica, DJ Luis Alberto Espíndola, El show de Sónic, Shadow y Tails (infantil), clase de zumba con Romina Di Piero, Antihumo (tributo a Attaque 77), Nova Mistura Show, DJ Carini y La Coneja China.