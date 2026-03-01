Las 10 Mejores Pizzerías de Ituzaingó según los clientes
Para armar este ranking, nos sumergimos de lleno en Google Maps. Pusimos reglas claras: nada de locales con menos de 50 opiniones, nada de calificaciones infladas por plataformas externas, y direcciones verificadas al milímetro para no mandar a nadie a dar vueltas por el barrio.
El oeste tiene su propio ritmo, y si hay algo que se toma con devoción en las calles de Ituzaingó, es el sagrado ritual de la pizza. Ya sea para salvar un viernes a la noche después de una semana pesada, para festejar un cumpleaños o simplemente para cumplir con el antojo del domingo al mediodía, elegir dónde pedir la "muzza" no es una decisión que se tome a la ligera.
Prepará las servilletas, porque acá arranca la guía con las 10 mejores pizzerías de Ituzaingó, ordenadas estrictamente por su puntaje.
1.Don Ciro Pizzeria
- Calificación: 4.5 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 100 reseñas.
- Ubicación: José María Paz 2302.
- La voz del cliente: "De los mejores de la zona. Las pizzas y empanadas son de altísima calidad, las porciones son súper generosas y la atención es impecable."
2 Cosa Nostra
- Calificación: 4.4 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 500 reseñas.
- Ubicación: Int. Pérez Quintana 1148.
- La voz del cliente: "Excelente delivery, llega rapidísimo y caliente. La masa es a la piedra, finita y re crocante, la relación precio-calidad es la mejor del barrio."
3. Pizzería FAX
- Calificación: 4.3 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 2.000 reseñas.
- Ubicación: Gdor. Mariano Acosta 49.
- La voz del cliente: "La mejor media masa de la zona, es una parada obligatoria si andás por el centro. Abundante muzzarella y el ambiente de pub nunca pasa de moda."
4. Pizzería Los Coyotes
- Calificación: 4.3 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 700 reseñas.
- Ubicación: Gral. Martín Rodríguez 3526.
- La voz del cliente: "De esas pizzerías históricas de barrio que te salvan la noche. Excelente tamaño, ingredientes frescos y un trato espectacular."
5. Los Troncos Pizza
- Calificación: 4.2 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 300 reseñas.
- Ubicación: Juncal 199.
- La voz del cliente: "Tienen unas pizzas gigantes que rinden un montón. Muy generosos con la cantidad de queso y fiambre, te comés dos porciones y ya estás hecho."
6. Ituzaingó Plaza Pizza Café Restaurante
- Calificación: 4.2 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 7.700 reseñas.
- Ubicación: Gral. Las Heras 101.
- La voz del cliente: "Sentarse mirando el movimiento de la plaza principal un domingo con una de muzzarella tradicional no tiene precio. Clásico de clásicos del oeste."
7. Almacén de Pizzas
- Calificación: 4.1 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 1.500 reseñas.
- Ubicación: Del Cielito 185 (Parque Leloir).
- La voz del cliente: "El ambiente rodeado de árboles en Leloir es hermoso para comer afuera. Las pizzas son estilo gourmet, de masa fina y con combinaciones súper originales."
8. KAS Amarena
- Calificación: 4.1 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 1.200 reseñas.
- Ubicación: Bacacay 1194.
- La voz del cliente: "Ideal para ir con amigos, pedir una buena pizza de rúcula y crudo, y acompañar con cerveza tirada. Hay mucha onda y excelente música de fondo."
9. L'Mia Pizza
- Calificación: 4.1 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 300 reseñas.
- Ubicación: Caaguazú 2294.
- La voz del cliente: "Nunca falla. La masa tiene el punto justo de crocantez y son muy generosos con los ingredientes. Excelente joyita barrial."
10. Rotisería y Pizzería Tu Cocina
- Calificación: 4.0 ⭐
- Cantidad de calificaciones: Más de 150 reseñas.
- Ubicación: 24 de Octubre 688.
- La voz del cliente: "La típica pizza bien hecha: al molde, alta, esponjosa y llenadora. Te salva el viernes a la noche y los precios son súper amigables."
El "Pizzómetro": ¿Cuántas pizzas se devora Ituzaingó un fin de semana?
Si alguna vez te preguntaste cuánta pizza se mueve en el partido, los números de la "matemática pizzera" te van a sorprender. Haciendo un cruce de datos entre la población de Ituzaingó (unos 190.000 habitantes) y la arraigada cultura gastronómica argentina, podemos hacer una radiografía clara del consumo.
Se estima que durante una noche fuerte de fin de semana (viernes o sábado), en Ituzaingó se venden entre 10.000 y 12.000 pizzas por día.
¿De dónde sale este número monumental? La ecuación es contundente:
Hay aproximadamente entre 45.000 y 50.000 hogares en el municipio. Si calculamos que, conservadoramente, un 20% de esos hogares decide pedir comida o salir un sábado a la noche, ya hablamos de una base de casi 10.000 pedidos.
Sumado a esto, la capacidad de los hornos responde a la demanda: si sumamos las pizzerías céntricas gigantes (que sacan hasta 400-500 pizzas por noche), los locales de barrio medianos (unas 100-150 pizzas cada uno) y las rotiserías pequeñas, el volumen total de los fuegos encendidos respalda a la perfección esta increíble cifra de consumo.