Las 10 Mejores Pizzerías de Ituzaingó según los clientes

El oeste tiene su propio ritmo, y si hay algo que se toma con devoción en las calles de Ituzaingó, es el sagrado ritual de la pizza. Ya sea para salvar un viernes a la noche después de una semana pesada, para festejar un cumpleaños o simplemente para cumplir con el antojo del domingo al mediodía, elegir dónde pedir la "muzza" no es una decisión que se tome a la ligera.



Para armar este ranking, nos sumergimos de lleno en Google Maps. Pusimos reglas claras: nada de locales con menos de 50 opiniones, nada de calificaciones infladas por plataformas externas, y direcciones verificadas al milímetro para no mandar a nadie a dar vueltas por el barrio.



Prepará las servilletas, porque acá arranca la guía con las 10 mejores pizzerías de Ituzaingó, ordenadas estrictamente por su puntaje.

1.Don Ciro Pizzeria

Calificación: 4.5 ⭐

4.5 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 100 reseñas.

Más de 100 reseñas. Ubicación: José María Paz 2302.

José María Paz 2302. La voz del cliente: "De los mejores de la zona. Las pizzas y empanadas son de altísima calidad, las porciones son súper generosas y la atención es impecable."

2 Cosa Nostra

Calificación: 4.4 ⭐

4.4 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 500 reseñas.

Más de 500 reseñas. Ubicación: Int. Pérez Quintana 1148.

Int. Pérez Quintana 1148. La voz del cliente: "Excelente delivery, llega rapidísimo y caliente. La masa es a la piedra, finita y re crocante, la relación precio-calidad es la mejor del barrio."

3. Pizzería FAX

Calificación: 4.3 ⭐

4.3 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 2.000 reseñas.

Más de 2.000 reseñas. Ubicación: Gdor. Mariano Acosta 49.

Gdor. Mariano Acosta 49. La voz del cliente: "La mejor media masa de la zona, es una parada obligatoria si andás por el centro. Abundante muzzarella y el ambiente de pub nunca pasa de moda."

4. Pizzería Los Coyotes

Calificación: 4.3 ⭐

4.3 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 700 reseñas.

Más de 700 reseñas. Ubicación: Gral. Martín Rodríguez 3526.

Gral. Martín Rodríguez 3526. La voz del cliente: "De esas pizzerías históricas de barrio que te salvan la noche. Excelente tamaño, ingredientes frescos y un trato espectacular."

5. Los Troncos Pizza

Calificación: 4.2 ⭐

4.2 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 300 reseñas.

Más de 300 reseñas. Ubicación: Juncal 199.

Juncal 199. La voz del cliente: "Tienen unas pizzas gigantes que rinden un montón. Muy generosos con la cantidad de queso y fiambre, te comés dos porciones y ya estás hecho."

6. Ituzaingó Plaza Pizza Café Restaurante

Calificación: 4.2 ⭐

4.2 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 7.700 reseñas.

Más de 7.700 reseñas. Ubicación: Gral. Las Heras 101.

Gral. Las Heras 101. La voz del cliente: "Sentarse mirando el movimiento de la plaza principal un domingo con una de muzzarella tradicional no tiene precio. Clásico de clásicos del oeste."

7. Almacén de Pizzas

Calificación: 4.1 ⭐

4.1 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 1.500 reseñas.

Más de 1.500 reseñas. Ubicación: Del Cielito 185 (Parque Leloir).

Del Cielito 185 (Parque Leloir). La voz del cliente: "El ambiente rodeado de árboles en Leloir es hermoso para comer afuera. Las pizzas son estilo gourmet, de masa fina y con combinaciones súper originales."

8. KAS Amarena

Calificación: 4.1 ⭐

4.1 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 1.200 reseñas.

Más de 1.200 reseñas. Ubicación: Bacacay 1194.

Bacacay 1194. La voz del cliente: "Ideal para ir con amigos, pedir una buena pizza de rúcula y crudo, y acompañar con cerveza tirada. Hay mucha onda y excelente música de fondo."

9. L'Mia Pizza

Calificación: 4.1 ⭐

4.1 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 300 reseñas.

Más de 300 reseñas. Ubicación: Caaguazú 2294.

Caaguazú 2294. La voz del cliente: "Nunca falla. La masa tiene el punto justo de crocantez y son muy generosos con los ingredientes. Excelente joyita barrial."

10. Rotisería y Pizzería Tu Cocina

Calificación: 4.0 ⭐

4.0 ⭐ Cantidad de calificaciones: Más de 150 reseñas.

Más de 150 reseñas. Ubicación: 24 de Octubre 688.

24 de Octubre 688. La voz del cliente: "La típica pizza bien hecha: al molde, alta, esponjosa y llenadora. Te salva el viernes a la noche y los precios son súper amigables."

El "Pizzómetro": ¿Cuántas pizzas se devora Ituzaingó un fin de semana?

Si alguna vez te preguntaste cuánta pizza se mueve en el partido, los números de la "matemática pizzera" te van a sorprender. Haciendo un cruce de datos entre la población de Ituzaingó (unos 190.000 habitantes) y la arraigada cultura gastronómica argentina, podemos hacer una radiografía clara del consumo.



Se estima que durante una noche fuerte de fin de semana (viernes o sábado), en Ituzaingó se venden entre 10.000 y 12.000 pizzas por día.



¿De dónde sale este número monumental? La ecuación es contundente:



Hay aproximadamente entre 45.000 y 50.000 hogares en el municipio. Si calculamos que, conservadoramente, un 20% de esos hogares decide pedir comida o salir un sábado a la noche, ya hablamos de una base de casi 10.000 pedidos.



Sumado a esto, la capacidad de los hornos responde a la demanda: si sumamos las pizzerías céntricas gigantes (que sacan hasta 400-500 pizzas por noche), los locales de barrio medianos (unas 100-150 pizzas cada uno) y las rotiserías pequeñas, el volumen total de los fuegos encendidos respalda a la perfección esta increíble cifra de consumo.