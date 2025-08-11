Las fake news avanzan: Javier Milei y Manuel Adorni compartieron un falso video de Axel Kicillof

Luego del debut de la campaña provincial de La Libertad Avanza, en la que banalizaron la frase "Nunca Más" con una fotografía en La Matanza que fue viral, el movimiento libertario sigue dando qué hablar tras compartir en redes sociales un video falso en contra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.





El material, que fue compartido por el propio Javier Milei, su vocero presidencial Manuel Adorni, distintos periodistas oficialistas y trolls, fue editado con inteligencia artificial. En el video falso, al ser consultado por las propuestas del peronismo, Kicillof responde: “Hoy no tengo una propuesta, tenemos que buscarla”.





Sin embargo, el video original forma parte de una entrevista que el mandatario provincial brindó a Futurock el sábado pasado. De hecho, tras darse a conocer el material falsificado, el propio conductor del programa de streaming que entrevistó a Kicillof, Gabriel Sued, salió a aclarar la situación en la red social X en donde desmintió a los funcionarios libertarios y compartió el video verdadero de la entrevista.





El papelón de los libertarios y la respuesta de Kicillof

Fiel a su estilo de atacar en las redes sociales, especialmente en X, Javier Milei reposteó el video falso en su cuenta oficial, añadiendo el comentario "A confesión de parte...".





Siguiendo los pasos del presidente, Manuel Adorni (quien, de hecho, tiene un programa de streaming en el que supuestamente "desmiente fake news") también compartió en su perfil el material realizado con IA, agregando: "Fin".





Ante la viralización de la fake news, Axel Kicillof se sumó a los posteos aclaratorios de la situación (como el del propio conductor del programa en Futurock) y acusó al gobierno nacional de usar “mentiras digitales” y “campañas roñosas” en redes para polarizar la campaña electoral.





Asimismo, el gobernador bonarense redobló la apuesta: "Las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas”.