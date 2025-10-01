Las juventudes de Morón caminan: Los chicos y las chicas se suman a la peregrinación a Luján

Este sábado 4 de octubre, los y las adolescentes de Morón se sumarán a la Peregrinación Juvenil a Luján en su edición número 51, un encuentro en el que participarán miles de jóvenes para vivir una experiencia única de fe, encuentro y amistad.





Con el legado del Papa Francisco como bandera, la Dirección de Políticas para Juventudes del Municipio de Morón invita a los chicos y las chicas a participar de la jornada religiosa.





Según destacaron desde el área de Juventudes, la concentración inicial se realizará en la Plaza San Martín a las 7:30 de la mañana de este sábado, horario en el cual la multitud comenzará a peregrinar en dirección hacia la Virgen de Luján.





Durante todo el recorrido, la Dirección de Políticas para Juventudes del Municipio de Morón ofrecerá acompañamiento, agua y asistencia para quienes lo necesiten. Asimismo, la cartera moronense recomendó llevar zapatillas cómodas, gorra, protector solar y una mochila liviana con las pertenencias más importantes.





La asistencia del gobierno bonaerense

Para acompañar y cuidar a los y las fieles que peregrinarán a Luján este sábado 4 y también el domingo 5 de octubre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.





Este amplio operativo está coordinado por la Jefatura de Asesores, los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente.





La organización de la logística es articulada por el gobierno bonaerense junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch.





La peregrinación juvenil se realiza ininterrumpidamente desde 1975 y contempla 60 kilómetros de recorrido entre Liniers y la Basílica de Luján. Dicho recorrido incluye a siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.





Si pertenecés al partido de Morón y querés formar parte de la edición número 51 de la Peregrinación Juvenil a Luján, deberás inscribirte a través de un formulario online. La agrupación de Juventudes del distrito se reunirá el sábado 4 de octubre a las 7:30 de la mañana en la Plaza San Martín.





Un dato importante a tener en cuenta es que, al finalizar la peregrinación, los y las jóvenes regresarán en micro hasta la misma plaza de donde partieron en grupo.