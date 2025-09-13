Las obras en las estaciones Haedo y Morón: El gobierno nacional prometió avanzar con las remodelaciones

Esta semana, el intendente de Morón, Lucas Ghi dio a conocer el pronunciamiento del gobierno nacional acerca de las obras pertinentes a las estaciones Haedo y Morón del tren Sarmiento.





Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del domingo pasado, según el intendente del distrito, existe "un compromiso" de la administración libertaria de continuar con la obra de los puentes modulares sobre las vías del tren Sarmiento en Haedo, así como también con la remodelación de la Estación Morón.





"Antes de fin de año, el gobierno nacional enviará los materiales para culminar el puente vehicular de Haedo, que tiene sentido sur-norte. Y nosotros nos encargaremos de la obra. Una vez finalizado, se avanzará con el siguiente", informó Ghi.





Asimismo, el funcionario local destacó que "hay una decisión de avanzar con todo lo que tiene que ver con seguridad y prevención". E insistió: "Además, hay una infraestructura básica que aún nos queda pendiente. Es un poco de red de agua potable para completar el anillo y otro poco de asfalto para sumar nuevas cuadras. Soy consciente de lo mucho que falta en la ciudad. Y también creo que se realiza con el Estado como instrumento. No es contra el Estado, sino mejorándolo es como se llega a responder".





Las obras en los distritos del oeste

En el caso del puente vehicular de Haedo, el proyecto había sido anunciado en el 2022 por Trenes Argentinos. Sin embargo, tras la asunción de Javier Milei en el 2023, la obra se paralizó.





El proyecto contemplaba dos nuevos puentes modulares en la triple frontera de las localidades de Haedo, Villa Sarmiento y Ramos Mejía, comprendiendo los partidos de Morón y La Matanza, sobre las vías del Tren Sarmiento.





Durante los años que pasaron desde el inicio de la obra hasta la actualidad, se terminó únicamente el puente que permite cruzar del lado sur al norte y quedó pendiente el puente en sentido norte-sur. Para la reanudación de la obra, ahora se colocó la pista vehicular superior y restan dos partes en los laterales, además de las luces, los guardrails y la unión con el pavimento de Segunda Rivadavia y la Avenida Rivadavia.

Las obras en la estación Morón también están siendo retomadas y se prevé un trabajo completo que finalizará en un corto plazo.

Por su parte, en el caso de la remodelación de la estación Morón del Sarmiento, el proyecto muestra grandes avances: ya comenzó el montaje del andén provisorio lado norte, que se estima será habilitado a fines de noviembre. De esta forma, se trasladará la operación del servicio que va hacia Once. El plazo para su finalización ronda los 500 días y se espera que, vez finalizada la obra en el lado norte, se iniciarán los trabajos en el andén sur.





De acuerdo a lo previsto, se realizarán tareas de demolición y se reconstruirán los dos andenes para regularizar su nivel, ya que actualmente el fusible que separa a los andenes de las vías tiene problemas estructurales y se encuentra por debajo del adecuado para la seguridad de los pasajeros.





Asimismo, las remodelaciones contemplan mejoras en las oficinas y dependencias del personal, poniendo en valor el hall central y los refugios, edificando nuevos cielorrasos e instalando flamantes luminarias del tipo LED, cámaras de vigilancia, equipamiento, señalética y sistemas de audio que avisen sobre el estado de la línea.