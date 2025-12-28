Le costó caro a la ex del Polaco, la avivada con su hija de 12 años

Un nuevo caso de imprudencia al volante sacude a la farándula y moviliza a las autoridades de tránsito. Valeria Aquino, modelo, empresaria y expareja del cantante "El Polaco", fue sancionada luego de subir a sus redes sociales un video en el que se ve a su hija Alma, de tan solo 12 años, conduciendo un vehículo por una ruta.



La secuencia, que Aquino compartió como una "aventura" familiar, encendió las alarmas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo que decidió intervenir de inmediato ante la clara infracción a la Ley de Tránsito.

Una "lección" que costó caro

En el video difundido en su cuenta de Instagram, se observa a la menor al volante, con el cinturón de seguridad puesto, pero maniobrando un vehículo en una vía de circulación rápida, mientras su madre la filma desde el asiento del acompañante.



La reacción del Estado no se hizo esperar. En un trabajo conjunto entre la ANSV y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, se tomó la decisión de suspender la Licencia Nacional de Conducir de la platense.





El dato: La Ley Nacional de Tránsito establece que la edad mínima para conducir autos es de 17 años, siempre con autorización de los padres. Permitir que un menor de 12 años maneje representa un peligro grave para la propia niña y para terceros.

Los motivos de la sanción

Las autoridades explicaron que la medida busca proteger la seguridad vial y concientizar sobre los peligros de banalizar la conducción. Al permitir que una menor tome el control del auto, la responsable legal (en este caso, Aquino) asume una conducta temeraria.



Para poder volver a manejar, Valeria Aquino deberá:





Pagar la multa correspondiente.

Someterse a una nueva evaluación psicofísica.

Demostrar ante las autoridades que está apta para asumir la responsabilidad de estar al frente de un volante nuevamente.

Antecedentes y tolerancia cero

Este no es un caso aislado. En los últimos tiempos, la ANSV —bajo la gestión actual— ha mantenido una postura de "tolerancia cero" frente a figuras públicas o "influencers" que suben contenido cometiendo infracciones graves, usándolos como casos testigo para desalentar estas prácticas.



Desde el organismo nacional remarcaron que “no es un momento de diversión, es una situación de riesgo innecesaria”. La viralización de este tipo de contenidos suele tener un efecto contagio negativo, por lo que la sanción busca ser ejemplificadora.



Tras tomar conocimiento del hecho y analizar el material audiovisual, el Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con las actuaciones administrativas correspondientes, resolviendo la inhabilitación preventiva de la conductora, y dando intervención a las áreas competentes, en el marco de las políticas de protección de la vida, responsabilidad adulta y seguridad vial, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Otro caso en Ituzaingó

El segundo episodio se registró en el Camino del Buen Ayre, a la altura del kilómetro 16.900, en cercanías del Parque Santa María de Ituzaingó, donde un conductor fue captado circulando con el capot levantado, el caño de escape colgando y una visibilidad severamente reducida, mientras realizaba maniobras peligrosas en plena traza.



El hecho involucró a un vehículo Fiat Fiorino blanca cuya circulación, en esas condiciones, representaba un riesgo extremo para la seguridad vial de quienes transitaban por la zona.



A partir del análisis del material difundido, personal de Seguridad Vial del Ministerio labró las infracciones correspondientes conforme a la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y su decreto reglamentario, y se dispuso la inhabilitación preventiva del conductor, con el objetivo de evitar un posible siniestro vial de consecuencias graves.



Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron que la exposición mediática de estas conductas no reduce su gravedad, y que el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza frente a hechos que ponen en peligro la vida propia y la de terceros, independientemente de la notoriedad pública o vínculos personales.



“Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”, señalaron desde la cartera que conduce Marinucci.



El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires continúa reforzando los controles, el seguimiento de denuncias ciudadanas y el monitoreo de hechos difundidos en redes sociales, con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover una conducción responsable en todo el territorio bonaerense.