Le dispararon frente a un colegio de Ituzaingó para robarle la moto

Un intento de robo terminó con un hombre de 62 años herido de bala frente al Colegio del Pilar. La víctima, que había llegado en moto para participar del acto por el aniversario del colegio, fue interceptada por dos delincuentes armados. Al resistirse al asalto, uno de ellos le disparó tres veces, provocándole una herida en el pie izquierdo antes de escapar sin concretar el robo.



Este sábado 18 de octubre, alrededor de las 14, la víctima, vecino de Quilmes, se dirigía a un festejo por el 60° aniversario del Colegio del Pilar, institución de la que es exalumno.



Al llegar a la esquina de Paso de los Libres y Alta Gracia, fue interceptado por dos delincuentes armados a bordo de una moto. En una maniobra para evitar el asalto, retrocedió por la vereda hasta chocar contra un árbol frente a la escuela.





Al resistirse, uno de los atacantes efectuó tres disparos, uno de los cuales impactó en su pie izquierdo. En el lugar, la Policía halló tres vainas servidas calibre 9 milímetros.



Los delincuentes no lograron robar la moto, que tenía traba de seguridad, y escaparon del lugar.



Desde el colegio lamentaron lo ocurrido y confirmaron que el exalumno se encuentra fuera de peligro, al igual que dos menores que estaban en la vereda y presenciaron el hecho.





La UFI N°1 de Ituzaingó quedó a cargo de la investigación y analiza cámaras de seguridad para identificar a los autores y reconstruir su ruta de fuga.