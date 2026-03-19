Le encontraron a Adorni una mansión en un Country

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una ampliación de la denuncia penal contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta existencia de una propiedad de lujo no declarada. La presentación judicial, realizada ante el Juzgado Federal N° 1, apunta a una vivienda de dos plantas en el exclusivo Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, la cual no figuraría en las declaraciones juradas del funcionario.

El hallazgo en Exaltación de la Cruz

De acuerdo con la investigación de la legisladora, el inmueble —una construcción de color gris verdoso situada a escasos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf— pertenecería al patrimonio del funcionario y su pareja, Bettina Angeletti. El expediente CFP 1003/2026, caratulado como “Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito”, sostiene que las expensas del lote 380 habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, sugiriendo un vínculo dominial que nunca fue informado a la Oficina Anticorrupción.

La liquidación de las expensas a nombre de la esposa de Manuel Adorni

"La ampliación incorpora nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario", detalla el comunicado oficial de Pagano. Este nuevo dato complica la situación del Jefe de Gabinete, cuya última declaración pública (ejercicio 2024) solo consigna un departamento en Capital Federal y otro en La Plata, omitiendo cualquier propiedad en barrios cerrados.

Inconsistencias y cifras bajo la lupa

La denuncia hace hincapié en la brecha económica entre los ingresos públicos de Adorni y su estilo de vida. Según el documento judicial, los valores de mercado en el Country Indio Cuá oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000. La acusación destaca que el sueldo del funcionario resultaría "manifiestamente insuficiente" para costear:



La construcción y mantenimiento de una casa de alta gama.



Vuelos privados a Punta del Este (estimados en USD 10.000).



Pasajes de clase premium a Nueva York por más de USD 5.000.



Gastos de tarjeta de crédito elevados, mientras sus ahorros declarados de USD 48.720 permanecen intactos.

Antecedentes y posibles delitos

Este nuevo capítulo se suma a la denuncia original de Pagano, donde ya se investigaba a Adorni por no presentar a tiempo su declaración jurada del ejercicio 2025. Los delitos que podrían caberle al Jefe de Gabinete incluyen enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.



La diputada ha solicitado medidas de prueba urgentes, tales como una inspección ocular con perito oficial en el country, pedidos de informes al Registro de la Propiedad Inmueble y a la UIF, además de solicitar el embargo preventivo y la inhibición general de bienes tanto de Adorni como de su cónyuge para resguardar el proceso judicial.