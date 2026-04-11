Literatura y Memoria: El movimiento literario del oeste Te Caigo en Cuero realizará un nuevo encuentro en Morón

Este sábado 11 de abril a las 20, Morón será la sede de un encuentro de poesía, literatura y memoria: El movimiento literario del oeste "Te Caigo en Cuero" estará realizando su quinto encuentro artístico del año en el espacio Hudba, ubicado en Santa Fe al 567.





El grupo cultural “Te caigo en cuero” está compuesto por docentes, actores, actrices, escritorxs, lectores, estudiantes y otrxs artistas y trabajadores de la palabra con el compromiso de defender la literatura, una pieza fundamental de nuestra cultura e identidad.





“Desde la escritura y publicación en redes, pasando por la participación en publicaciones digitales y revistas en formato físico hasta fanzines. Hemos realizado varietés en diferentes centros culturales del conurbano y participado de actividades culturales varias llevando siempre la palabra como bandera. Y con ella resistimos”, afirmaron desde el espacio literario.





Dentro de las poetas que se presentarán este fin de semana en el evento de Te Caigo en Cuero, se encuentran Sebastián Pandolfelli, Nuria Suaya, Danilo Zárate Pacheco, Nuria Suaya, Victoria Albornoz y Walter Lezcano. Además, la cantante Lou Álvarez estará musicalizando la velada en vivo.





"A 50 años del golpe, acá estamos, viviendo una vida en la que siempre pedimos Memoria, Verdad y Justicia. En este nuevo encuentro, estaremos presentando la nueva edición de nuestro fanzine colectivo: Sembramos y florecerá memoria", adelantaron desde Te Caigo en Cuero respecto del encuentro de este fin de semana.





Para participar del encuentro artístico que une literatura y memoria, organizado por el colectivo "Te Caigo en Cuero", es necesario acercarse al espacio Hudba de Morón, ubicado en Santa Fe al 567, este sábado 11 de abril a las 20. El evento es con entrada gratuita.