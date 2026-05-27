Llega a Ituzaingó una muestra fotográfica en homenaje al Papa Francisco

El Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó abrirá sus puertas para recibir la elogiada muestra fotográfica "Francisco: servidor en Buenos Aires, servidor en el mundo". La exposición, obra del reconocido fotógrafo Enrique Cangas, propone un recorrido visual y emotivo por las distintas etapas en la vida de Jorge Bergoglio, desde sus días como cardenal caminando las calles porteñas hasta sus actividades como Sumo Pontífice.



A lo largo de 15 años, Cangas acompañó y retrató a Bergoglio en misas, encuentros comunitarios y visitas pastorales. El resultado es un extenso archivo que ha trascendido fronteras, formando parte de numerosos documentales a nivel internacional.

El recuerdo de Francisco: un testimonio histórico en movimiento





Más allá de su innegable valor artístico, el trabajo fotográfico de Cangas se erige como un documento histórico fundamental para comprender la identidad y la trayectoria del argentino que logró convertirse en un líder a nivel mundial. La colección reúne imágenes icónicas y momentos de profunda espontaneidad, destacando especialmente la cercanía y el compromiso del Papa Francisco con los sectores más vulnerables.





Fiel al espíritu de su protagonista, esta obra fotográfica no se ha quedado estática en galerías de arte, sino que ha peregrinado por hospitales, cárceles, escuelas y diversos organismos públicos y privados. En su recorrido, ha logrado alcanzar a miles de personas, acercando un mensaje de esperanza y fe a través de la imagen.

Datos para agendar y visitar la muestra





La apertura formal de la exposición se llevará a cabo esta misma semana -el viernes 29 de mayo, a partir de las 17:00hs, en la Sala Don José de San Martín del HCD de Ituzaingó (Mariano Acosta 141)- convirtiéndose en una propuesta cultural destacada para la comunidad del oeste.



Desde la organización de la actividad detallaron además que la muestra estará acompañada por un "libro de mensajes". En sus páginas, los visitantes tendrán el espacio para dejar asentada su oración, su testimonio personal o los sentimiento que les despierte el recorrido fotográfico.