Llega "Gulubú" a Parque Leloir: el nuevo espacio cultural inspirado en María Elena Walsh

La mística de María Elena Walsh aterriza en el corazón de Parque Leloir con una propuesta que busca materializar el imaginario de la autora argentina. Bajo la premisa de que el célebre "Bosque de Gulubú" siempre perteneció a las tierras ituzainguenses, nace este nuevo espacio cultural que fusiona el entorno natural con el arte, reivindicando la identidad del oeste y a la queridísima cantautora.



"Ella era del oeste. Y si bien nunca aclara en que bosque o parque se inspira, para crear el “Bosque de Gulubú” estamos convencidos de que se trataba de Leloir", le comentaron a La Ciudad desde el equipo de este nuevo espacio dedicado a la cultura y al arte. "En Dailan Kifki escribe que se bajan en la estación de Ituzaingó para llegar al bosque de Gulubú", agregaron.



La cita inaugural será este sábado 14 de febrero a partir de las 18:00hs, momento en el cual la quinta donde se encuentra emplazado el bosque de "Gulubú" abrirá sus puertas al público. Es importante señalar que para ingresar es necesario contar con entrada, la cual está disponible -a tan solo $8.000 pesos- en la página oficial de dicho espacio.

Para la inauguración: música en vivo, tatuajes y "Los Sinson"





La primera fecha de este espacio promete una experiencia multisensorial completa. La jornada contará con flash tattoos, cata de cerveza artesanal y muchas sorpresas más.





En el escenario natural de los "Acústicos en el Bosque", la grilla musical estará compuesta por los siguientes artistas: Joaco y Los Jueves, Afri, Lucho Planta y Vicky Lina, Tom Izzi (Dj set) y Nueva en Buenos Aires.



Además, el arte visual tendrá un protagonismo especial en la "Galería de Gulubú". Allí se podrá recorrer la muestra "Los Sinson, mate con donas". Se trata de una exhibición que explora es pulsión tan argentina de apropiarse de lo extranjero: poner a la familia amarilla más famosa del mundo a actuar como si fueran vecinos del conurbano, reescribiendo el ícono global en clave local.