Llega la Feria de las Profesiones al Barrio Aeronáutico

La 14° edición de la Feria de las Profesiones Coopic, tuvo lugar el martes 28 de abril en el Club de APA (Asociación del Personal Aeronáutico), ubicado en Vedania Mammwual 2749. En esta edición participaron más de 1.500 estudiantes de 28 escuelas de gestión estatal y privada del distrito.



La misma es una iniciativa del Grupo de Vecinos Referentes del Barrio Aeronáutico de Ituzaingó, dirigida a estudiantes del último año de la escuela secundaria, quienes están próximos a insertarse al mundo laboral.



Natalia Lazzeri, Secretaria de Desarrollo Productivo del municipio, estuvo presente en la feria y aseguró: “Es muy importante para nosotros participar de la Feria de Profesiones organizada cada año por vecinos del barrio aeronáutico”. Además, agregó: “Desde la Dirección de Empleo realizamos muchas acciones que tienen que ver con la mejora de la empleabilidad, con la capacitación y formación de los jóvenes”



En la misma línea, Fernanda Arenas, organizadora del evento, destacó la importancia de estos espacios: “Creemos que la formación es lo que da más herramientas para el desarrollo y crecimiento de las comunidades. Estos encuentros permiten a los estudiantes encontrar algo que realmente los apasiona y los motive a desplegar sus talentos”.



Durante la jornada, los y las jóvenes participaron de talleres y charlas donde recibieron información sobre las propuestas formativas, recursos para la búsqueda de empleo y diversas actividades profesionales que pueden desarrollar para insertarse en el mercado laboral.



El evento contó con la presencia de estudiantes secundarios, establecimientos educativos, institutos de formación superior, el Centro Regional Universitario de Ituzaingó, instituciones de la región, profesionales independientes. Además, participaron universidades como la UTN Regional de Haedo, la Universidad Siglo 21, la Universidad Nacional del Oeste, entre otras.