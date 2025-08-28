Llega una nueva bicicleteada a Villa Udaondo: conocé cómo será el recorrido

En el marco de las actividades por el 30° aniversario de la autonomía municipal, el Municipio de Ituzaingó anunció la realización de una nueva bicicleteada. Esta misma se llevará adelante por la zona de Villa Udaondo, proponiendo un recorrido por diferentes puntos de relevancia para la comunidad local.



Vale la pena recordar que la autonomía municipal se consolidó -tras inscansables luchas, encabezadas por reconocidos vecinos e históricas organizaciones como la Comisión Pro-Autonomía de Ituzaingó- en dos momentos importantes. El primero de estos, con la sanción de la Legislatura Bonaerense (el 29 de diciembre de 1994), y el segundo, con la asunción formal de las primeras autoridades municipales (el 11 de diciembre de 1995).

Es necesario señalar que, para esta bicicleteada, habrá dos puntos de partida. Los vecinos podrán encontrarse, a partir de las 13:30hs, en el Centro de Desarrollo Social "Barrio Nuevo" (Alsina 4345) o en la Escuela Primaria N°14 (Martín Castro 2351). La largada será a partir de las 14:00hs y desde allí todos se dirigirán, en primer lugar, hacia un nuevo punto de encuentro.



Ambos grupos se unirán en la intersección de Facundo y Zorrilla de San Martín -previamente habiendo recorrido calles como Martín Castro, La Pialada, De la Huella, Alsina, Tabaré, Fragata Sarmiento, Del Cabestro, Gdor. Udaondo, Francisco Ramírez- para dirigirse hacia el final del recorrido. La llegada estará marcada en el Centro de Desarrollo Social "La Torcacita" (H. Quiroga 4401).



El último tramo del trayecto seguirá las calles Zorrilla de San Martín, Segundo Sombra, Miguel Camino y Santos Vega. "Vení a festejar en la bicicleteada por Villa Udaondo", invitaron desde las redes sociales del Municipio de Ituzaingó a esta actividad.