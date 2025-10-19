Llega una nueva bicicleteada por los 30 años de autonomía ituzainguense

La historia marca que luego de años de luchar por la autonomía municipal -a través de comités participativos, comisiones conformadas por vecinos y un sin fin de reuniones, presentaciones de informes y proyectos- la comunidad alcanzó este objetivo con éxito. En este sentido debemos señalar dos hechos importantes: en primer lugar, la sanción de la Legislatura Bonaerense (el 29 de diciembre de 1994) y luego, en segundo término, la asunción formal de las primeras autoridades municipales (el 11 de diciembre de 1995).



Es por esta razón que, en el marco de las actividades por el 30° aniversario de la autonomía municipal, el Municipio de Ituzaingó anunció la realización de una bicicleteada. La misma se desarrollará el próximo martes 21 de octubre, a partir de las 9:00hs, con el objetivo de celebrar y disfrutar de un paseo en bicicleta juntos a todos los vecinos del distrito.

El punto de encuentro, desde donde iniciará el recorrido de esta bicicleteada, será en 24 de Octubre y Firpo. Mientras que la señal para comenzar a pedalear se dará a partir de las 9:30hs y de esa forma todos los participantes comenzarán a recorrer las calles del partido de Ituzaingó Sur hasta llegar a la Plaza del Sol (Pinto y Quirós).



Ventura Alegre, 24 de Octubre, Caaguazú, Gral. Espejo, Gral. Villegas y Quirós son algunas de las calles por las cuales pasará esta gran caravana de bicicletas el próximo martes 21 de octubre. En una parte del trayecto, más específicamente en Gelpi y Caaguazú, se sumarán los jardines al resto de los participantes de esta bicicleteada.



Es imporante destacar que al llegar a la Plaza del Sol (Pinto y Quirós), los vecinos también podrán participar de diferentes actividades recreativas y deportivas que se llevarán a cabo. "Vení con tu bici y sumate", invitaron desde todas las redes sociales del Municipio de Ituzaingó.