19 de oct. de 2025
Ituzaingó

Llega una nueva bicicleteada por los 30 años de autonomía ituzainguense

Enzo Ariel Resino

2 min de lectura

Los vecinos podrán participar de esta actividad el próximo martes 21 de octubre, a partir de las 9:00hs, en Ituzaingó Sur.

Llega una nueva bicicleteada por los 30 años de autonomía ituzainguense
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

La historia marca que luego de años de luchar por la autonomía municipal -a través de comités participativos, comisiones conformadas por vecinos y un sin fin de reuniones, presentaciones de informes y proyectos- la comunidad alcanzó este objetivo con éxito. En este sentido debemos señalar dos hechos importantes: en primer lugar, la sanción de la Legislatura Bonaerense (el 29 de diciembre de 1994) y luego, en segundo término, la asunción formal de las primeras autoridades municipales (el 11 de diciembre de 1995).

Es por esta razón que, en el marco de las actividades por el 30° aniversario de la autonomía municipal, el Municipio de Ituzaingó anunció la realización de una bicicleteada. La misma se desarrollará el próximo martes 21 de octubre, a partir de las 9:00hs, con el objetivo de celebrar y disfrutar de un paseo en bicicleta juntos a todos los vecinos del distrito.

El punto de encuentro, desde donde iniciará el recorrido de esta bicicleteada, será en 24 de Octubre y Firpo. Mientras que la señal para comenzar a pedalear se dará a partir de las 9:30hs y de esa forma todos los participantes comenzarán a recorrer las calles del partido de Ituzaingó Sur hasta llegar a la Plaza del Sol (Pinto y Quirós).

Ventura Alegre, 24 de Octubre, Caaguazú, Gral. Espejo, Gral. Villegas y Quirós son algunas de las calles por las cuales pasará esta gran caravana de bicicletas el próximo martes 21 de octubre. En una parte del trayecto, más específicamente en Gelpi y Caaguazú, se sumarán los jardines al resto de los participantes de esta bicicleteada.

Es imporante destacar que al llegar a la Plaza del Sol (Pinto y Quirós), los vecinos también podrán participar de diferentes actividades recreativas y deportivas que se llevarán a cabo. "Vení con tu bici y sumate", invitaron desde todas las redes sociales del Municipio de Ituzaingó.

Artículo Relacionado
whatsapp logo